Il dolore di Sfera Ebbasta dopo il concerto | «Che stupidi a usare lo spray»

vanityfair

: RT @colorsofsunsets: Dolore per ciò che è successo, per i familiari e per Sfera... Non è colpa dei genitori che hanno voluto rendere feli… - distanceisajoke : RT @colorsofsunsets: Dolore per ciò che è successo, per i familiari e per Sfera... Non è colpa dei genitori che hanno voluto rendere feli… - globalistIT : L'artista ha annunciato anche l'annullamento delle date del suo tour previste per i prossimi giorni @sferaebbasta… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaSi dice «profondamente addolorato»,la tragedia avvenuta al suodi Ancona in cui sono morte sei persone. «È difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e ildi queste tragedie», scrive. «Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e stupidoloal peperoncino in discoteca».Quindi un ringraziamento alle «ambulanze e alle forze dell’ordine che hanno prestato soccorso durante la notte»: «Il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti. Proprio per rispetto di questi ultimi, tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi ...