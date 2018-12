Il dolore del Papa per i ragazzi e la mamma morti stanotte ad Ancona

Lory Del Santo : "Il dolore per la morte di mio figlio è incancellabile - ma il mio messaggio è che ce la si può fare" : "Sono entrata sperando di essere me stessa e soprattutto sperando di poter essere un piccolo esempio, trasmettendo il messaggio che ce la si può fare. La morte deve essere un punto per poi riuscire ad andare avanti, perché questa vita vale la pena di essere vissuta". Lory Del Santo si racconta a Verissimo e torna a parlare della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip in un momento di grande dolore a causa della precoce ...

Ennio Fantastichini - il dolore di Favino : "Volerti bene la cosa più facile della mia vita" : Toccante il messaggio su Instagram dell'attore. "Pensare al tuono della tua risata mi farà male". Il regista Ozpetek: "Ho perso la mia mina vagante"

Scirea - il dolore della vedova Mariella : "Mi sento indifesa - questo è troppo" : 'È troppo!'. E non c'è alcun dubbio perché la vergogna delle offese fuori dal Franchi ha superato ogni umana decenza. E Mariella Scirea, moglie dello storico capitano della Juve morto nel 1989 la cui ...

Highlights Apollon-Lazio 2-0 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Sconfitta indolore a Cipro per i biancocelesti : Seconda Sconfitta e certezza del secondo posto nel proprio raggruppamento dell’Europa League 2019 per Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti sono stati sconfitti dai ciprioti dell’Apollon Limassol 2-0 per effetto delle marcature di Faupala e Markovic. La compagine di casa, già eliminata, ha messo in mostra forti motivazioni al cospetto di una compagine laziale non mentalmente al 100%, avendo già la certezza della qualificazione ai ...

Roma - sconfitta indolore ma preoccupano le condizioni della squadra : domenica c’è l’Inter : La Roma ha guadagnato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League prima ancora di scendere in campo contro il Real Madrid. Il tutto grazie alla vittoria nel gelo di Mosca da parte del Plzen, che ha rimontato il CSKA e ha riaperto i giochi per la corsa al terzo posto. Se quindi la sconfitta contro il Blancos risulta quasi totalmente indolore da un punto di vista strettamente legato al risultato in sé, ciò che preoccupa è la ...

«Mi sono arresa al dolore per il suicidio del mio amore» - le nostre storie dedicate alla salute mentale : “Tirati su!”“Non hai bisogno di un terapeuta o di pillole. Hai solo bisogno di un po’ di sole, di yoga, di caffè!”“Guarda chi sta peggio di te”“Non essere così deprimente”“Hanno interrotto la mia serie tv preferita: sono così depressa”“Ti senti meglio adesso?”@gettyQuesto articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la ...

'Il mio gatto Sushi sta male. Un dolore tremendo : in 20 anni di cronaca nera - mai visto una cosa del genere' : Ai microfoni de i lunatici di Radio2 il conduttore commenta lo stato di salute del gatto in seguito all'emorragia del felino

Brosio parla del gatto : "Sushi sta male : vivo un dolore tremendo. Non ho bisogno di lui per finire in tv" : Paolo Brosio ai Lunatici di Radio2 è un fiume in piena. Durante il format condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il giornalista astigiano ha commentato lo stato di salute del suo gatto. Il felino, durante la trasmissione Storie Italiane di Eleonora Daniele, aveva iniziato a sanguinare copiosamente.Brosio ha risposto alle critiche che hanno visto nell'avvenimento una strumentalizzazione del gatto: "Purtroppo non sta bene. Mi ha ...

Una Vita - spoiler puntata del 26/11 : Leonor distrutta dal dolore - Blanca contro Ursula : Appuntamento con le anticipazioni della puntata del 26 novembre della soap opera Una Vita, la telenovela ideata da Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14,10. Secondo quanto rivelato dagli spoiler nel prossimo episodio vedremo che Leonor Hidalgo sarà distrutta dal dolore per la morte del marito Pablo. Quest'ultimo ha perso la Vita durante il terremoto che ha colpito Acacias. Nella puntata in onda lunedì 26 ...

Tragedia di Sabbioneta - il dolore della mamma di Marco : 'Nessuno mi ha aiutata' : Marito violento, non ammetteva la fine del rapporto coniugale, e come padre era aggressivo e brutale: quest'estate aveva picchiato tutta la famiglia, anche Marco, mandandolo all'ospedale. Quel bambino di 11 anni, ora non c'è più: suo padre, Gianfranco Zani, pittore edile di 52 anni, lo ha condannato a morte giovedì scorso appiccando il fuoco nella casa familiare di Sabbioneta, in provincia di Mantova. Forse soffocato dal fumo sprigionato dalle ...

Michele Bravi incidente stradale - morta una donna : le parole di dolore del cantante : incidente stradale Michele Bravi: il cantante addolorato per la morte di una donna Michele Bravi ha avuto un incidente stradale. È avvenuto uno scontro tra la sua Bmw – presa in prestito da un car sharing – e una moto di una donna di 60 anni, che non è riuscita a sopravvivere all’impatto. L’incidente è […] L'articolo Michele Bravi incidente stradale, morta una donna: le parole di dolore del cantante proviene da ...

Il dolore della Isoardi per il micio "Lassù Otello salterà sui tetti..." : Elisa Isoardi ha voluto condividere con i suoi follower tutto il suo dolore per la morte del gatto 'Otello'. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha cercato di trovare conforto sui social lanciando un ...