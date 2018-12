Il cordoglio di Sfera Ebbasta dopo Ancona

gqitalia

: Carlotta Maggiorana, Miss Italia, marchigiana: esprimo il mio cordoglio per i cinque ragazzi e la mamma morta al co… - _MissItalia : Carlotta Maggiorana, Miss Italia, marchigiana: esprimo il mio cordoglio per i cinque ragazzi e la mamma morta al co… - rossellaronconi : RT @FitelNazionale: Sentito cordoglio alle famiglie delle vittime. Ancona, sei morti al concerto di Sfera Ebbasta: folla impazzita per spra… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) I dolori grandi, come quello che ha provocato il crollo che si è verificato ieri sera a Corinaldo (), lasciano un malessere che annulla ogni volta di comunicare. E questo vale anche per un rapper che solitamente è abituato a essere un fiume di parole. Ancheoggi è attonito davanti all’accaduto. Anche lui, il trapper che il pubblico assiepato al Lanterna Azzurra si preparava ad ascoltare, oggi non ha la forza di parlare. Eppure risponde all’obbligo di parola che un evento di dimensioni così grandi e gravi comporta. Lo fa con un post tutto testo che rompe con il suo bianco e nero lo spazio coloratissimo e tutt’altro che sobrio del suo account Instagram e le parole che contiene non sono solo espressione di un sinceroma sono anche un invito a giovani e non a guardarsi sempre da comportamenti pericolosamente incoscienti.Un pensiero molto ...