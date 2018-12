huffingtonpost

: I socialisti puntano su Timmermans per la Commissione Ue: 'Sarà voto sull'anima dell'Europa' - HuffPostItalia : I socialisti puntano su Timmermans per la Commissione Ue: 'Sarà voto sull'anima dell'Europa' - h2oroberto : @guffanti_marco Prima durante le elezioni si puntava a prendere i voti di ex comunisti ex socialisti oppure ex demo… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ieuropei, riuniti a Congresso a Lisbona, affilano le armi in vista delle elezioni europee a maggio 2019. Un momento di discussione e confronto per il Pse che oggi ufficializza la nomina di Franscome suo Spitzenkandidat (il candidato de facto alla Presidenza dellaEuropea)."Che atmosfera qui a Lisbona! Ci si sente bene a vedere tanti europei motivati. Insieme, cambieremo radicalmente l'Europa!", ha scritto su Twitter Udo Bullmann, presidente del gruppo socialista al Parlamento europeo., ex ministro degli esteri olandese e attualmente primo vicepresidente dellaeuropea è il solo in lizza dopo il ritiro a inizio novembre dello slovacco Maros Sefcovic, anche lui vicepresidente dell'esecutivo comunitario.Le europee "non sono elezioni ordinarie", riguarderanno "l'dell'Europa" ha detto. "Ci sono tre Visioni ...