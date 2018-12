I soccorsi alle vittime della strage di Ancona

agi

: #8dicembre tragedia in discoteca a #Corinaldo. Già dai primi istanti Questore di #Ancona e poliziotti questura sul… - poliziadistato : #8dicembre tragedia in discoteca a #Corinaldo. Già dai primi istanti Questore di #Ancona e poliziotti questura sul… - Rota5Rota : RT @poliziadistato: #8dicembre tragedia in discoteca a #Corinaldo. Già dai primi istanti Questore di #Ancona e poliziotti questura sul post… - alepani79 : RT @poliziadistato: #8dicembre tragedia in discoteca a #Corinaldo. Già dai primi istanti Questore di #Ancona e poliziotti questura sul post… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Panico a concerto in discoteca ad6 morti A Corinaldo, in provincia di, l' intervento dei vigili del fuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi e ci sono stati 120 feriti gravi. La tragedia è avvenuta nel locale ''Lanterna azzurra'' dove era in corso il concerto del rapper Sfera Ebbasta / fonte Vigili del fuoco