I rifiuti dell’Africa crescono sempre di più | ecco in che modo rappresentano una minaccia

(Di sabato 8 dicembre 2018) Nessuno invidierebbe una vita passata a rovistare tra idella più grande discarica del Kenya, ma Daniel Kiarie non la lascerebbe mai. Gli uccelli volano in tondo sopra la sua testa mentre il 35enne e oltre 600 persone che lavorano lì si muovono attraverso idi Nairobi, tutti impegnati in una ricerca utile. I, dalle siringhe degli ospedali a giocattoli malridotti, scricchiolano sotto i loro piedi su 12 ettari al centro dei quartieri più poveri di Nairobi. “È come qualsiasi altro lavoro. Non lo lascerei per un coufficio. E non sono pazzo”, ha spiegato Kiarie.Mentre i leader mondiali si riuniscono in Polonia per affrontare la crescentedei cambiamenti climatici, l’Africa si aspetta di soffrire di più per l’aumento delle temperature ed è il continente meno attrezzato per combatterlo. In cheriuscirà ad affrontare iprodotti dai suoi ...