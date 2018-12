I ragazzi del musicale Schininà di Ragusa premiati al Comune

Lega - al via manifestazione con un minuto di silenzio per i ragazzi della discoteca. Salvini 'Faremo tornare l Italia grande' : Una manifestazione che parte con un minuto di silenzio per la strage nelle discoteca vicino ad Ancona. Il carattere politico dell'adunata del Carroccio in piazza del Popolo - nel cuore di Roma - è in ...

Corinaldo - una mamma e 5 ragazzini : chi sono le vittime della tragedia in discoteca : Tre ragazze, due ragazzi e una mamma che aveva accompagnato la figlia. sono loro le sei vittime della tragedia della discoteca di Corinaldo , non lontano da Ancona, morte schiacciate dalla calca ...

Strage discoteca : il video del momento in cui cede la balaustra facendo precipitare i ragazzi : In un video si vede il momento in cui una delle balaustre all'esterno della discoteca "Lanterna Azzurra Clubbing" di Ancona ha ceduto. Si indaga per appurare la dinamica che ha portato alla Strage e in particolare se i biglietti venduti siano stati di più della capienza autorizzata nel locale che è di 871 persone.Continua a leggere

Ancona - panico al concerto di Sfera Ebbasta : il momento del crollo della balaustra sotto la pressione di ragazzi in fuga : Il video, girato da uno dei presenti al concerto di Sfera Ebbasta, mostra il momento in cui il ballatoio della discoteca cede sotto la pressione delle decine di ragazzi che cercano di scappare. L'articolo Ancona, panico al concerto di Sfera Ebbasta: il momento del crollo della balaustra sotto la pressione di ragazzi in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca - 6 ragazzi morti al concerto del rapper Sfera Ebbasta - oltre cento feriti : Sfera Ebbasta è stato il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. #Corinaldo , AN, #8dic , nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco ...

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca - 6 ragazzi morti al concerto del rapper Sfera Ebbasta - oltre cento feriti : Tragedia in una discoteca vicino ad Ancona: sei ragazzi sono morti schiacciati dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, probabilmente dopo che qualcuno aveva scatenato il panico con uno ...

Francia : ragazzi delle scuole trattati come ”criminali” dalla Polizia per aver protestato contro Macron : Francia: Ragazzi delle scuole trattati come ‘criminali’ dalla Polizia per aver protestato contro Macron come sappiamo in questi giorni la Francia vive un momento di protesta del caro benzina e non solo, Gli studenti in tutta Francia hanno organizzato delle proteste, ma in questa protesta i poliziotti hanno preso delle contro misure che hanno fatto scatenare un dibattito sui social al punto da chiedersi se siamo ancora in democrazia ...

Wind lancia app per proteggere i ragazzi dai pericoli del web : Roma, 6 dic., askanews, - Wind lancia l'innovativa App Wind Family protect, una soluzione semplice ed efficace che risponde all'esigenza dei genitori di proteggere i propri ragazzi dai pericoli di ...

Tutela dell’ambiente e scambio culturale : i ragazzi dell'”Erasmus del mare” salutano la penisola sorrentina : 1/5 ...

Il consigliere del Csm Cascini attacca Salvini : "È un ragazzino". Poi si scusa : "Non possiamo trascinare il Paese e le sue istituzioni nel mondo dei social. Non siamo ragazzini e se un ragazzino assume un incarico istituzionale deve assumere un ruolo consono a questo ruolo". Lo ha detto il consigliere di Area Giuseppe Cascini, in apertura del plenum, tornando sulla polemica tra il procuratore di Torino Armando Spataro e il ministro dell'Interno Matteo Salvini.Dichiarazioni che hanno aperto un lungo dibattito, in plenum, nel ...

Dal crollo del Morandi ai ragazzi imprigionati nella grotta in Thailandia : le foto Ansa del 2018 : ... per salvare le vite di dodici ragazzi e del loro coach isolati in una grotta in Thailandia : un altro anno catturato dalle circa 400 foto scattate dai fotoreporter dell'Ansa in ogni parte del mondo ...