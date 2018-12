I messaggi degli artisti dopo Corinaldo per il concerto di Sfera Ebbasta | da Benji e Fede

Censis : 'Meteo su web e messaggi vocali manie digitali degli italiani' - : Il rapporto sulla situazione sociale del Paese nel capitolo "Comunicazione e media" fotografa abitudini sempre più diffuse. Il 48% controlla che tempo farà su internet, quasi il 38% utilizza Google al ...

Morte Sandro Mayer – I messaggi di cordoglio degli amici Vip e delle testate giornalistiche [GALLERY] : Sandro Mayer è morto all’età di 77 anni, il mondo dello spettacolo e del giornalismo si stringono attorno alla famiglia del direttore di Di Più: i messaggi di cordoglio Oggi, 30 novembre, ha lasciato questo mondo Sandro Mayer. Il giornalista piacentino, direttore di Di Più e Di Più TV, è morto all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Il decesso del 77enne ha colpito il mondo dello spettacolo e del giornalismo, che ha reagito con ...

No - WhatsApp non sta cancellando i messaggi degli utenti : In questi giorni sta circolando la notizia della cancellazione da parte di WhatsApp delle conversazioni e dei relativi contenuti multimediali degli utenti. La società che fa capo a Facebook in effetti sta apportando delle modifiche al modo in cui questi contenuti vengono salvati in cloud per le versioni Android dell’app, ma la situazione è meno drammatica di come spesso è stata raccontata. L’annuncio innanzitutto risale a metà ...

NoTap - il videomessaggio degli attivisti a Lezzi e M5s : “Chiediamo scatto d’orgoglio ai vertici - sennò dimissioni” : Il Movimento No Tap, per bocca del suo portavoce, Gianluca Maggiore, ha chiesto attraverso un videomessaggio pubblicato su Facebook “uno scatto d’orgoglio ai vertici del movimento” sulla vicenda della realizzazione del gasdotto. “Vogliamo vedere i documenti, vogliamo vedere se queste penali esistono davvero”. Proprio ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva scritto ai sindaci pugliesi che ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi e i presunti messaggi degli autori contro Karina Cascella : La rissa verbale tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella nella puntata di Domenica Live in onda il 30 settembre continua a far discutere. L’attore, infatti, era ospite – in collegamento – del salotto di Barbara D’Urso chiamato a intervenire sul tema dei vip caduti in disgrazia. Crespi ha ricordato ancora una volta i suoi problemi economici, ma da Cologno Monzese si è levata la voce scettica di Karina Cascella, con la quale è ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi mostra i messaggi degli autori : «Sei stato spettacolare - hai asfaltato la Cascella. E’ una testa di caz*o - è risaputo che è pazza» : Domenica Live Lorenzo Crespi è un fiume in piena. Ancora risentito per le offese ricevute da Karina Cascella a Domenica Live nel corso del dibattito sui vip caduti in miseria, l’attore non ha preso affatto bene la marea di critiche espressa contro di lui sui social. Oltre ad annunciare il suo allontanamento da ogni canale virtuale – cosa in realtà non avvenuta – Crespi ha risposto stizzito ai suoi follower che lo ritengono vittima di una ...