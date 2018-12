I meglio vestiti della settimana (3-8 dicembre) : Pierre Casiraghi Dove: Milano, Prima al Teatro Alla Scala Ci piace perché: con indosso uno smoking blu Giorgio Armani in lana e seta con micro-fantasia jacquard, il figlio di Carolina di Monaco ha classe da vendere… Antoine Griezmann Dove: al Gran Gala del Pallone d’Oro a Parigi Ci piace perché: per chi ha dei dubbi sull’indossare o meno una cravatta anche con abito formale … Asap Rocky Dove: a Dubai, in ...

Gli uomini meglio vestiti della settimana : Jake Gyllehaal Dove: l’attore ha indossato un completo con giacca monopetto in mohair di lana blu scuro Calvin Klein e un dolcevita blu elettrico Ci piace perché: la lezione che ci ha dato qualche tempo fa su come portare un dolcevita, si riconferma averla studiata bene! Michael B. Jordan Dove: l’attore statunitense ha indossato un abito di Loewe realizzato su misura per lui, durante la première di Creed II a ...

Gli uomini meglio vestiti della settimana 19-23 novembre : Jovanotti Dove: per il suo ultimo video “Chiaro di Luna” Jova ha indossato un tuxedo nero con spencer ricamato, revers a lancia in seta avorio e pantaloni neri tutto Gucci. Ci piace perché: Jova è come un vino, più invecchia e più migliora, finita l’era baseball cap e del “Mamma guarda come mi diverto”, il cantante continua a stupire con uno stile molto personale …”Oh vita!” Brad Pitt Dove: l’evento di ...

I meglio vestiti della settimana 5-9 novembre : Patrick Dempsey Dove: l’ex star di Grey’s Anatomy, ha ritirato il premio nella categoria International TV, in occasione dei GQ Men Of The Year Award a Berlino. Ci piace perché: che domande, la foto parla da sola! Michael B Jordan Dove: L’attore ha indossato un abito grigio a doppio petto in lana con bottoni dorati della collezione Burberry Primavera / Estate 2019 di Riccardo Tisci ai 22nd Annual Hollywood Film Awards a Los ...

MTV Ema 2018 - i meglio e peggio vestiti : Dei premi di MTV si può dire che sono nati per celebrare la musica e fare scalpore nella moda. Che siano americani o europei, infatti, i red carpet del canale tv dedicato a videoclip e intrattenimento sono noti per la capacità di provocare e far discutere con effetti speciali (spesso discutibili) e per una cifra che non è sicuramente quella dello stile più classico. Gli Ema 2018 non tradiscono la lunga tradizione in entrambi i sensi. Morale: il ...

Gli uomini meglio vestiti di questa settimana : Bruce Willis Dove: Philadelphia Film Festival Ci piace perché: Passano gli anni ma il livello del suo fascino rimane sempre alto; con indosso un abito elegante e non con i soliti capi casual, acquista ancora più punti. Ghali Abiti: Gucci-Dapper Dan Collection Dove: Tour Ghali 2018 Ci piace perché: La collezione è il perfetto mix tra sportswear e lusso estremo e richiama lo stile hip-hop degli anni ’80. Di tendenza più che mai. Rami ...