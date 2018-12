I leghisti del Sud osannano Salvini a Roma | tra legittima difesa e aiutiamoli a

huffingtonpost

: La #Lega sta crescendo Nord a Sud. Chi sono i nuovi leghisti del Meridione? L'inchiesta di @cla_dipasquale lunedì a… - reportrai3 : La #Lega sta crescendo Nord a Sud. Chi sono i nuovi leghisti del Meridione? L'inchiesta di @cla_dipasquale lunedì a… - reportrai3 : La Lega Nord per anni si è battuta per la Padania, oggi la parola Nord è sparita e, nel nome del leader Matteo… - reportrai3 : La #Lega: oggi la parola Nord è sparita e, nel nome del leader Matteo #Salvini, sta crescendo al sud. Chi sono i nu… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Vengono da Soverato, in provincia di Catanzaro, ma il viaggio in autobus di 7 ore non gli ha tolto l'entusiasmo. Sono due anziani calabresi, accorsi a piazza del Popolo per ascoltare il "Capitano". Come loro, altre centinaia, migliaia, a formare un'onda blu (e non più verde) che invade unasoleggiata fin da metà mattinata.Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e, addirittura, Sardegna. Le bandiere delle regioni del Sud ci sono quasi tutte e, a uno sguardo dall'alto della piazza gremita, pareggiano per numero quelle di Friuli, Veneto, Piemonte. I "terroni" (sarebbe meglio dire gli "ex terroni") incontrano i "polentoni" in territorio neutro, in quellache è "ladrona" solo nei ricordi di chi non ha capito la rivoluzione firmata Matteo. Che sul palco interpreta il ruolo del padre buono ma severo, quasi fosse un prete dispensa massime e citazioni, ...