I giovani di Coldiretti Vercelli Biella si incontrano a Lessona | una serata su

Agricoltura - Coldiretti : scatta la corsa all’oscar per 55mila giovani italiani : scatta la corsa all’oscar per 55mila giovani italiani che hanno investito in Agricoltura, protagonisti di un cambiamento epocale che vede le nuove generazioni sognare un futuro in campagna. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base di dati Infocamere, in occasione del via all’oscar Green 2019, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro. La rinnovata attrattività della campagna per i giovani – ...

Coldiretti Marche. Agli Oscar Green il punto sui giovani in agricoltura : nella nostra Regione 1400 aziende under 35 : Grazie all'applicazione del concetto di multifunzionalità, l'imprenditore agricolo è oggi la figura più completa e complessa in grado di generare crescita e benefici non solo per il mondo rurale ma ...

Agricoltura : ecco i vincitori degli Oscar Green Coldiretti all’innovazione giovanile : L’agri-birra terremotata ricavata dallo scarto del pane, la casa di paglia bio di Senatore cappelli, l’Arca di Noè del rifugiato, il primo beewellness, la biocosmetica antispreco del tenore e l’agri-bibita di clementine calabresi sono i sei vincitori del premio per l’innovazione Oscar Green di Coldiretti e Campagna Amica scelti dopo una lunga selezione territoriale tra migliaia di giovani imprenditori in occasione del XVII Forum Internazionale ...

Coldiretti : 55mila giovani agricoltori - Italia leader in Europa : In controtendenza alla disoccupazione giovanile cresce del 5% nel 2018 il numero di imprese agricole Italiane condotte da under 35 che vedono nel Made in Italy nuove e interessanti prospettive di futuro, dai campi alla tavola, portando l’Italia al vertice in Europa per numero di aziende condotte da giovani. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti relativa al primo semestre 2018 presentata al Forum Internazionale dell’Agricoltura e ...

Coldiretti : in Italia 55mila giovani agricoltori - siamo leader Ue : Milano, 19 ott., askanews, - In controtendenza rispetto alla disoccupazione giovanile, nel 2018 cresce del 5% il numero di imprese agricole Italiane condotte da under 35 che vedono nel Made in Italy ...