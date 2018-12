I 40 oggetti più costosi della storia del cinema

Primi sfollati di Genova in casa per recuperare gli oggetti di una vita. Ma Lilly - 90 anni - non avrà più il suo pianoforte : Lucilla arriva a via Porro, nella zona rossa del Ponte Morandi di Genova, poco prima delle 8. Ha una missione da compiere, insieme alla nipote e ad un'amica: riportare a sua madre, 90 anni compiuti da poco, gli oggetti che l'hanno accompagnata per tutta la vita. Stringe in mano un quaderno con una lunga lista degli affetti, con tanto di indicazioni su dove trovarli: "Sul divanino in camera sollevare il cuscino lungo e prendere i fogli ...