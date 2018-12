Hola I say di Marco Mengoni e Tom Walker | testo e significato | l’importanza di godersi

La vita in un attimo nel video di Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker - 3° singolo da Atlantico : Nel video di Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker è racchiuso il messaggio del brano che l'artista di Ronciglione ha scelto come terzo estratto da Atlantico, suo ultimo disco di inediti. La clip dedicata al brano riporta anche la presenza di Tom Walker, con il quale Marco Mengoni ha collaborato per la seconda resa di Hola che è presente nel disco anche nella versione a una sola voce. Il brano è stato già presentato dal vivo e ...

Marco Mengoni : fuori ora il videoclip di “Hola (I Say)” ft. Tom Walker : Take a look ;) The post Marco Mengoni: fuori ora il videoclip di “Hola (I Say)” ft. Tom Walker appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni - il terzo singolo con Tom Walker/ "Hola - I Say - " : "Mi è piaciuto lavorare con lui!" - IlSussidiario.net : Marco Mengoni ci riprova e pubblica il terzo singolo Hola , I Say, , estratto dal suo nuovo album e in collaborazione con Tom Walker.

Marco Mengoni in duetto con Tom Walker per il nuovo singolo “Hola (I Say)” : Da domani, venerdì 30 novembre, sarà in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali HOLA (I SAY), il nuovo singolo di Marco Mengoni in duetto con Tom Walker. Il singolo è estratto da ATLANTICO, il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile sempre dal 30 novembre su etichetta Sony Music per la prima volta contemporaneamente in tutta Europa con 15 tracce inedite. Per presentarle, Marco ha voluto organizzare ATLANTICO FEST – ...

Il nuovo singolo di Marco Mengoni è Hola (I Say) feat. Tom Walker ed arriva con Atlantico : Si intitola Hola (I Say) il nuovo singolo di Marco Mengoni feat. Tom Walker. Il brano segue il successo dei primi due estratti dal nuovo disco di inediti, Atlantico, e sarà in rotazione radiofonica dal prossimo 30 novembre, parallelamente alla disponibilità dell'album nei negozi e in digitale. Hola (I Say) è stato presentato dal vivo per la prima volta, in anteprima, nel corso del concerto di Tom Walker a Milano, quando Mengoni ha calcato a ...

Marco Mengoni e Tom Walker hanno cantato per la prima volta la loro canzone “Hola (I Say)” : È successo a Milano The post Marco Mengoni e Tom Walker hanno cantato per la prima volta la loro canzone “Hola (I Say)” appeared first on News Mtv Italia.