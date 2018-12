“Ho visto ragazzi coperti da lenzuolo | ho il cuore spezzato”

Ancona - questore dopo la tragedia di Corinaldo : “Ho visto ragazzi coperti da un lenzuolo - ho il cuore spezzato” : “tragedia che ci ha colpito a tutti, quando si vedono giovani fuori da una discoteca coperti da un lenzuolo bianco è difficile da dimenticare, ho il cuore spezzato“. Lo ha detto il questore di Ancona Oreste Capocasa ai microfoni di E’Tv Marche fuori dal locale Lanterna azzurra di Corinaldo, dove nella notte sono morte 6 persone L'articolo Ancona, questore dopo la tragedia di Corinaldo: “Ho visto ragazzi coperti da un ...

Micheal Schumacher - Jean Todt rivela : “Ho visto con lui il Gp del Brasile” : “Ho visto il Gp del Brasile in Svizzera con Michael Schumacher“. Lo ha rivelato Jean Todt, presidente della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile), durante un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport. L’ex team principal della Ferrari – vincitore con la “Rossa” di undici campionati del mondo insieme al tedesco (sei costruttori e cinque piloti) – è legato a Schumacher da una ...

Napoli - Koulibaly lancia la sfida alla Juventus : “Ho visto la vostra paura - ora voglio lo scudetto” : Kalidou Koulibaly parla dell’avvincente sfida di campionato tra la Juventus ed il suo Napoli: la frecciatina del difensore senegalese agli uomini di Allegri Kalidou Koulibaly, candidato per vincere il titolo di ‘miglior calciatore africano dell’anno‘, ha parlato in un’intervista alla “BBC News Africa” della rivalità tra Napoli e Juventus. Il calciatore del club partenopeo ha lanciato il guanto di ...

Asia Argento - l’intervista a 10 anni : “Ho visto tutti i film di papà e non dormivo la notte” : Che cosa ti fa più paura dei fil di Dario? “La musica, l’ambiente, quando papà si fa quelle inquadrature dove si vedono quelle persone sospette con tutta la luce bluastra addosso”, risponde una piccola Asia Argento. Aveva infatti solo 10 anni quando nel 1985 fu intervistata per la prima volta nel VHS I Grandi registi della Eagle Pictures: a parte i capelli a caschetto nero non è molto diversa da oggi. Stesse movenze, stesso sguardo e ...

Moratti al settimo cielo dopo il derby : “Ho rivisto l’Inter del Triplete!” : Massimo Moratti compiaciuto dopo la vittoria dell’Inter nel derby meneghino contro il Milan: le parole dell’ex patron “Per il carattere mostrato ieri sera dall’Inter mi è tornata in mente la squadra del Triplete. I giocatori ci sono, la squadra è sulla strada buona“. E’ il commento dell’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, dopo l’affermazione della squadra di Spalletti nel derby di ...

La denuncia del giornalista : “Ho visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia” : La denuncia del giornalista: “Ho visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia” Il giornalista freelance Maurizio Pagliassotti: Io quando filmavo questi scarichi venivo invitato dalla gendarmerie a mostrare i documenti. In Italia” Così l’ha definita il giornalista freelance Maurizio Pagliassotti testimone di altri casi in passato e non solo di quello di Claviere, cittadina piemontese dove la Gendarmerie ha ...

Torino - Cairo : “Ho visto una buona Nazionale” : “A me è sembrata una buona Nazionale che ha fatto una buona partita, anzi meritava di vincere con un punteggio più ampio”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, commentando la vittoria in Polonia della nazionale. “Io ieri sera mi sono anche divertito – ha aggiunto – ho visto una buona Nazionale, abbiamo vinto all’ultimo ma non è male, perché un pizzico di fortuna è sempre utile”.L'articolo ...

Maltempo Sardegna - una vittima ad Assemini : “Ho visto una donna che urlava chiedendo aiuto” : “Ho visto una macchina incidentata e c’era una donna che urlava in cerca di aiuto“. E’ la telefonata ricevuta dal 112 venti minuti dopo mezzanotte, mentre la Peugeot a bordo della quale si trovavano Tamara Maccario, 45 anni e le tre figlie veniva trascinata via dalla corrente del torrente ad Assemini. Proprio grazie a questa telefonata, arrivata da un cittadino, sono immediatamente scattati i soccorsi che hanno consentito ...

Omicidio a Rimini : la super testimone - “Ho visto la vittima” : Omicidio a Rimini – La super testimone incastra il killer di Makha Niang, il senegalese freddato nelle scorse ore mentre si trovava nei pressi della Passeggiata degli Artisti. Genard Llanaj si trova ora in custodia cautelare con l’accusa di Omicidio volontario e con l’aggravante dei futili motivi. Il delitto di Rimini potrebbe essere collegato a motivi razziali. Omicidio a Rimini, prove schiaccianti contro ...

12ENNE SCRIVE NEL TEMA : “Ho visto PAPA' PICCHIARE LA MAMMA”/ La madre : "Delusa dalla giustizia" : Brescia, 12ENNE SCRIVE nel TEMA: “Ho VISTO papà PICCHIARE la mamma. Ha perso la donna migliore che esista”. Il racconto della ragazzina, lo sfogo della madre. Le ultime notizi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:19:00 GMT)

12enne scrive nel tema : “Ho visto papà picchiare la mamma”/ “Ha perso la donna migliore che esista” : Brescia, 12enne scrive nel tema: “Ho visto papà picchiare la mamma. Ha perso la donna migliore che esista”. Il racconto della ragazzina, lo sfogo della madre. Le ultime notizi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:13:00 GMT)

Simona Ventura sulla giovane fidanzata di Stefano Bettarini : “Ho visto una ragazza innamorata e persa - ho provato a consigliarla” : Simona Ventura, Stefano Bettarini e la fidanzata, Nicoletta Larini saranno ospiti di Verissimo nella puntata in onda domani. I tre hanno animato questa edizione di Temptation Island e con Silvia Toffanin hanno parlato del loro rapporto: “Temptation ha una struttura talvolta feroce. Il momento del falò è stato molto forte. Ci tenevo a trasmettere un messaggio importante: si può non essere più sposati, ma mai smettere di essere genitori. ...