HMD Global potrebbe aver ritardato gli aggiornamenti per spingere le vendite di Nokia 8 1

#ExpectMore : nuovo evento da HMD Global il 5 dicembre. Nokia 9 e Nokia 8.1 in arrivo? : HMD Global negli ultimi due anni è stata più volte al centro di notizie relative al lancio di nuovi dispositivi. Il motivo sta dietro alla rinascita del brand Nokia con una gamma di smartphone basati su Android che ha saputo convincere milioni di consumatori. Il 2018 sta per avvicinarsi alla sua conclusione, ma a quanto pare HMD Global non sembra essere ancora pronta a chiudere l’anno. Non prima, almeno, di svelare qualcosa di nuovo. ...

HMD Global ha fissato un evento per il 5 novembre : una misteriosa immagine ci suggerisce che potrebbe essere svelato il Nokia 8.1 : Nokia 8.1, la variante internazionale di Nokia X7 (in vendita esclusivamente in Cina), è uno dei prossimi smartphone che HMD Global, azienda finlandese che […] L'articolo HMD Global ha fissato un evento per il 5 novembre: una misteriosa immagine ci suggerisce che potrebbe essere svelato il Nokia 8.1 proviene da TuttoAndroid.

HMD Global conferma l’aggiornamento ad Android 9 Pie per i Nokia 3 - 5 - 6 e 8 : Si allunga l'elenco degli smartphone Nokia per i quali HMD Global si prepara a rilasciare l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo HMD Global conferma l’aggiornamento ad Android 9 Pie per i Nokia 3, 5, 6 e 8 proviene da TuttoAndroid.

Nokia tornerà tra i primi tre produttori. Parola di HMD Global : Nel corso di un'intervista, Ajey Mehta, Vice Presidente della divisione indiana di HMD Global, si è soffermato su alcuni aspetti che hanno permesso la rinascita di Nokia L'articolo Nokia tornerà tra i primi tre produttori. Parola di HMD Global proviene da TuttoAndroid.

HMD Global presenta Nokia 7.1 - video e interviste : Quasi due terzi dei video in tutto il mondo vengono visualizzati su dispositivi mobile, dichiara Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global. Ecco perché abbiamo introdotto la nostra ...