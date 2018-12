Grandi opere al palo | fermi o in bilico 27 progetti da 24 miliardi

A P. Chigi gli imprenditori sì-Tav. 'Su Grandi opere tavolo permanente' : L'incontro dopo la lettera inviata dal ministro delle Infrastrutture Toninelli e dalla sua omologa francese, che di fatto congela la linea ad alta velocità Torino-Lione -

Crescent - De Luca trova i colpevoli : soprintendenza e ‘finti ambientalisti’ fermano le Grandi opere : “Un progetto bellissimo, lo hanno capitozzato: prevedeva sulla superficie dell’edificio delle cornici, non puoi tagliare una linea rette in superficie. E’ come una camicia senza il collo. Una vergogna dal punto di vista estetico e del rispetto della qualità di un progettista. Questo è il meccanismo utilizzato anche dalla sottocultura grillina”. Vincenzo De Luca interviene al congresso organizzato dall’Ance/Aies e dalla Camera amministrativa. Il ...

Per Rixi l'unico problema delle Grandi opere è la lentezza con cui vengono fatte : Non solo il Terzo Valico , ma anche la Gronda e la Tav . Farle, e farle in tempi rapidi: questa è la ricetta di Edoardo Rixi . Il problema vero, a sentire lui, è che in Italia quando si parla di ...

Apertura su Grandi opere e TavNasce l'asse governo-categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Apertura su Grandi opere e TavNasce l'asse tra M5s e categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte...

Le imprese italiane rilanciano sui cantieri per le Grandi opere : il governo non blocchi lo sviluppo : 'La nostra pazienza ha un limite' ha dichiarato il presidente di Confindustria Boccia che ha esortato il premier ad evitare la procedura d'infrazione. 'Altrimenti è meglio che si dimetta' -

“Sviluppo con le Grandi opere”. A Torino il manifesto delle imprese : Da ieri pomeriggio sul tavolo del governo c’è un agenda alternativa per il Paese. È declinata in un documento sottoscritto da undici associazioni del mondo produttivo, una sorta di nazionale del Pil unita, forse per la prima volta, nel nome della crescita. «Siamo un partito? Non lo so», riflette Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato. «Di ...

Il mondo produttivo alle Ogr : “Le Grandi opere sono essenziali per la crescita del Paese” : Oltre duemila persone, rappresentanti di tutte le più importanti categorie del mondo produttivo, si sono riunite oggi, lunedì 3 novembre, alle Ogr per far arrivare al governo un messaggio univoco: «Le grandi opere sono essenziali per la crescita, sulla Tav non si può tornare indietro»....

Non solo Tav : dal Terzo Valico alla Pedemontana - lo stato delle Grandi opere : Su quest'opera - Salvini lo ha fatto capire chiaramente - il Carroccio è pronto anche ad aprire una crisi politica. Discorso diverso sulla Pedemontana lombarda che al ministero delle Infrastrutture ...

Grandi opere - Torino si prepara a mobilitazione imprenditori : Roma, 2 dic., askanews, - Si parte dalla Linea ad Alta velocità Torino-Lione, ma l'obiettivo è quello di lanciare un segnale forte per lo sblocco delle opere infrastrutturali del paese. Il capoluogo ...

[L'analisi] L'alleanza tra i governatori del Nord per non bloccare le Grandi opere. E realizzare il ponte Morandi : Pelizzaro, nonostante sia giovanissimo, è uno dei maggiori esperti al mondo in materia e a Genova ha portato un intervento dal titolo "Resilienza e Pianificazione territoriale, trasformare rischi in ...

Infrastrutture e sviluppo - il 'patto' del Nord-Ovest : 'Sì alle Grandi opere' : Il Pil del Nord Ovest senza Infrastrutture rischia grosso: colpa del crollo del Morandi che costa 784 milioni all'anno di impatto sull'economia dell'area, secondo i dati diffusi da Confindustria ...

Grandi opere - Toninelli : “Pronta analisi sul Terzo Valico. Si terrà conto dei vincoli normativi - stato dei lavori e occupati” : L’analisi costi-benefici del Terzo Valico dei Giovi è stata completata. Danilo Toninelli lo annuncia durante il question time alla Camera, spiegando che verrà pubblicata insieme all’analisi tecnico-giuridica, al vaglio dell’Avvocatura dello stato. Il futuro di una delle più Grandi opere più avversate dal M5s è quindi quasi formalmente deciso, anche se non si conosce ancora quale sarà: gli esperti voluti dal ministero delle ...