Grande Fratello Vip | Jane Alexander presa in giro da Elia Fongaro?

ELIA FONGARO E JANE ALEXANDER/ Francesco Mogol : 'Lei non riesce a vedere la realtà' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : ELIA FONGARO sta prendendo in giro JANE ALEXANDER? I sospetti di Francesco Mogol nell'ultima puntata di 'Ultime dalla casa'.

Marina La Rosa : 'Il Grande Fratello? Oggi entrano cani e porci' : Marina ha detto però di non essere contraria al mondo dello spettacolo, tanto da lanciare anche un piccolo in put, affermando che parteciperebbe volentieri a un reality come L'isola dei famosi.

Grande Fratello Vip - la gaffe di Signorini è imbarazzante : Alfonso Signorini, ospite di Federica Panicucci a "Mattino Cinque", fa il punto della situazione in vista della finale della terza edizione del Grande Fratello Vip: "Mi sono molto divertito", ma poco ...

FARIBA TEHRANI/ La mamma di Giulia Salemi aggredita : 'Strega - meriti di morire' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : FARIBA TEHRANI a Mattino 5 spiega quello che è successo con Silvia Salemi 'Gli autori mi hanno incastrato, parlerò per l'ultima volta' ma la Panicucci sbotta

Grande Fratello VIP 2018/ Video - Ivan Cattaneo e la gaffe con Al Bano : 'gli ho chiesto di fare l'amore' - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, chi sarà il finalista? Walter Nudo resta il favorito. Silvia Provvedi supera Francesco Monte nei pronostici.

Marina La Rosa attacca il Grande Fratello : «Oramai entrano cani e porci» : Marina La Rosa parla di come sia cambiato il Grande Fratello dopo essere passati ormai quasi 20 anni dalla sua partecipazione. La Rosa fu tra le prime concorrenti del primissimo reality ben 18 anni fa,...

Grande Fratello Vip - Fariba la mamma di Giulia Salemi infuriata su Instagram : «Basta speculare sulla mia pelle!» : Una delle involontaria protagoniste del G rande Fratello Vip è stata Fariba Tehrani , la mamma di Giulia Salemi . Fariba, come riportato da Leggo.it ha difeso la figlia durante le dirette e nei ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala preoccupato : “Dasha può essere scomparsa” : Stefano Sala e Dasha: lei non lo aspetterà dopo il Gf Vip? Stefano Sala sta tirando le somme. Cosa ha imparato dall’esperienza al Grande Fratello Vip 3 e cosa farà una volta terminato il reality show? Sta pensando e ripensando a com’è cambiata la sua vita. E non sa se ritroverà la fidanzata Dasha. Durante […] L'articolo Grande Fratello Vip, Stefano Sala preoccupato: “Dasha può essere scomparsa” proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip - Mauro Coruzzi - Platinette - brutalizza Giulia e Silvia Provvedi : valanga di fango pure sulla mamma : Contro Silvia Provvedi, ultima delle Donatella rimasta nella casa del Grande Fratello Vip, arriva un attacco durissimo da parte di Mauro Coruzzi, già Platinette. Ospite di Emanuela Gentilin a Ultime ...

Grande Fratello Vip - urla fuori dalla Casa. Francesco Monte avverte tutti : concorrenti in agitazione : urla nella notte fuori alla casa del Grande Fratello Vip. E sarebbe stato Francesco Monte ad avvertire tutti. Il contenuto dei messaggi provenienti dall’esterno avrebbe spiazzato i concorrenti. E tra chi gongola e chi è sempre più confuso, gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono ormai in preda all’agitazione, a pochi giorni dalla finale e dal ritorno alla realtà. Ma andiamo con ordine. Come riporta Gossip e Tv, le ...

Grande Fratello Vip : Alfonso Signorini svela qualcosa di misterisoo sulla telefonata fra Stefano Sala e Dasha! : Alfonso Signorini, ospite da Federica Panicucci a Mattino Cinque, oltre ad aver parlato dello scontro fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, ha svelato anche alcuni dettagli in merito alla telefonata misteriosa che si sono fatti... L'articolo Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini svela qualcosa di misterisoo sulla telefonata fra Stefano Sala e Dasha! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : Andrea Mainardi tra i favoriti per la vittoria (RUMORS) : Alfonso Signorini è stato ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci e ha svelato i segreti riguardanti la casa più spiata d’Italia che oramai è arrivata agli sgoccioli. Lunedì 10 dicembre andrà in onda l’ultima puntata dove finalmente verrà eletto il vincitore tanto atteso di questa nuova edizione, il noto giornalista del settimanale "Chi" ha finalmente espresso liberamente la sua opinione per quanto riguarda sia per i concorrenti in gara ma ...

Grande Fratello Vip - la lite Blasi-Corona - Alfonso Signorini svela il dietro le quinte e la reazione di Totti : Continua a far parlare la lite fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona durante una diretta del Grande Fratello Vip, programma seguito in diretta da Leggo.it, in cui l?ex re dei paparazzi era andato...