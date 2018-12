GRAND PRIX 2018/19 - trofeo scuole tennis : il Ct Brindisi è primo in Puglia : ... campi coperti e diverse superfici di gioco, palestra attrezzata, convenzioni con foresterie, scuole parificate o private, che consentono di studiare e fare sport a livello agonistico; allo staff ...

Figura - show di Charlène Guignard e Marco Fabbri : gli azzurri secondi dopo la rhythm dance delle Finali GRAND Prix : Nella prima metà di gara delle Finali di Grand Prix in Canada la coppia tricolore delle Fiamme Azzurre si regala una Grande rhythm dance e si piazza alle spalle degli statunitensi Hubbell-Donohue Strepitosi anche nell’olimpo, nella sfida tra i più Grandi. Charlène Guignard e Marco Fabbri, all’esordio in carriera nelle Finali di Grand Prix, a Vancouver mettono la propria firma su un’eccezionale prima metà di gara che li ...

VIDEO Matteo Guarise e Nicole Della Monica quinti alle Finali del GRAND PRIX - riviviamo lo short program degli azzurri : Matteo Guarise e Nicole Della Monica hanno scritto una pagina di storia del pattinaggio artistico italiano partecipando alle Finali del Grand Prix, impresa mai riuscita in passato a una nostra coppia di artistico. A Vancouver (Canada) gli azzurri hanno commesso delle sbavature durante lo short program e hanno chiuso al quinto posto, ora per andare a caccia del podio servirà una Grande rimonta. Di seguito il VIDEO dello short program di Matteo ...

VIDEO Nathan Chen vince le Finali del GRAND PRIX - riviviamo il free skating dello statunitense : Nathan Chen ha trionfato alle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico, lo statunitense si è imposto a Vancouver e ha così confermato il titolo conquistato lo scorso anno a Nagoya. Il Campione del Mondo è stato davvero imprendibile durante il programma libero e ha giganteggiato in lungo e in largo. Di seguito il VIDEO della fee skating di Nathan Chen alle Finali del Grand Prix. Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Pattinaggio artistico - Finali GRAND PRIX 2018 : Nathan Chen trionfa a Vancouver - battuto Shoma Uno : Nathan Chen ha vinto le Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico che si stanno disputando a Vancouver (Canada). Lo statunitense aveva già fatto la differenza durante lo short program e ha controllato la situazione durante il programma libero, trionfando con un totale di 282.42 punti: il 19enne statunitense, Campione del Mondo in carica, ha così confermato il titolo conquistato lo scorso anno a Nagoya e prosegue la propria striscia ...

Pattinaggio artistico - Finali GRAND PRIX juniores 2018 : Shevchenko/Eremenko e Gogolev in trionfo : A Vancouver (Canada) si stanno disputando anche le Finali del Grand Prix 2018 juniores di Pattinaggio artistico, gli atti conclusivi del massimo circuito itinerante per quanto riguarda gli atleti più giovani. Nella notte italiana si sono definiti i primi due podi e non è mancato lo spettacolo. DANZA: Tripletta russa ma la lotta per la vittoria si è risolta per appena un centesimo! Sofia Shevchenko e Igor Eremenko sono riusciti a totalizzare ...

VIDEO Hubbell e Donohue guidano le Finali GRAND PRIX - riviviamo la rhythm dance degli statunitensi : Madison Hubbell e Zachary Donohue si trovano al comando delle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico dopo la rhythm dance. La coppia statunitense di danza ha eseguito un’ottima prova ed è stato premiata con 80.53 punti dai giudici presenti a Vancouver (Canada), confermandosi i favoriti per la vittoria anche se Guignard/Fabbri e le coppie russe sono in scia. Di seguito il VIDEO della rhythm dance di ...

VIDEO Cheng Peng e Yang Jin al comando delle Finali GRAND PRIX - riviviamo lo short program dei cinesi : Cheng Peng e Yang Jin si trovano momentaneamente al comando delle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico. La coppia cinese di artistico ha totalizzato 75.69 e precede tutte le altre rivali per la vittoria, il loro esercizio è stato molto buono e ha convinto i giudici di Vancouver. Di seguito il VIDEO dello short program di Peng/Jin alle Finali del Grand Prix. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Charlene Guignard e Marco Fabbri secondi alle Finali del GRAND PRIX - riviviamo la rhythm dance degli azzurri : Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno incantato durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico e hanno conquistato una meravigliosa seconda posizione provvisoria. La coppia italiana di danza è in piena lotta per il podio e sogna in Grande dopo un’esibizione di questo livello ampiamente premiata dai giudici a Vancouver (Canada). Di seguito il VIDEO della rhythm dance di Charlene Guignard e Marco Fabbri ...

Pattinaggio artistico - Finali GRAND PRIX 2018 : Della Monica e Guarise quinti dopo lo short program - che lotta per la vittoria! : Nicole Della Monica e Matteo Guarise commettono alcune imprecisioni durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico e chiudono il primo segmento di gara al quinto posto in classifica. A Vancouver (Canada) la nostra coppia di artistico, la prima italiana capace di qualificarsi agli atti conclusivi del massimo circuito in questa specialità, ha commesso alcune sbavature sulle note di Never Tear Us Apart e si deve ...

Pattinaggio artistico - Finali GRAND PRIX 2018 : Charlene Guignard e Marco Fabbri fanno sognare - secondi dopo la rhythm dance : Charlene Guignard e Marco Fabbri fanno sognare tutta l’Italia e occupano la seconda posizione dopo la rhythm dance delle Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico che si stanno disputando a Vancouver (Canada). La nostra coppia di danza è stata semplicemente perfetta sul ghiaccio canadese, ha letteralmente incantato sulla sequenza di tango ed è stata premiata con un eccellente 78.30 (nuovo personale, un punto in più di quanto ...

GRAND PRIX Ginnastica 2018 : tutti i partecipanti allo show di Padova. Il meglio dell’Italia per regalare emozioni : Sabato 8 dicembre (ore 15.30) si disputerà il Grand Prix 2018 della Ginnastica, la Grande festa di fine stagione in cui il meglio del nostro movimento si esibirà per regalare spettacolo al pubblico della Kioene Arena di Padova. L’edizione di quest’anno si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente, tantissime esibizioni una in fila all’altra senza l’assillo della gara e del punteggio, esclusivamente per regalare ...

Pattinaggio di Figura – Finali di GRAND PRIX : le coppie azzurre in pista : Nella notte italiana tra venerdì e sabato Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico e Guignard-Fabbri nella danza fanno il loro esordio assoluto a Vancouver nell’ultimo atto del circuito internazionale La prima volta non si scorda mai. Tutto è pronto: nella notte italiana tra venerdì e sabato le coppie italiane di Pattinaggio di Figura scenderanno sul ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, in Canada, ...