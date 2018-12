Governo | Salvini va in piazza Il Cav lo corteggia

Salvini e Di Maio sono d’accordo - Nel 2019 rivedranno il contratto di Governo : I due leader di Lega e M5S hanno fatto sapere di essere d’accordo sulla revisione di alcune parti del contratto di governo Il “tagliando” al contratto di governo? Sì può fare, ma solo dopo il 2019. E’ la risposta che Luigi Di Maio dà a Salvini. Ieri il vicepremier leghista aveva prospettato una revisione degli accordi con i grillini: “Magari quello che abbiamo stabilito a maggio del 2018, a settembre del 2019 va ...

Salvini : "Il contratto di Governo? Potrà essere ri-tarato" : A rimettere tutto in gioco, però, è stato il sottosegretario all'Economia Castelli che ha detto: ' La volontà politica del governo è tenerla, perché non colpisce chi ha un'auto molto vecchia, né chi ...

Matteo Salvini - la frase che fa tremare i grillini e il Governo : 'Il contratto può essere ri-tarato' : Ci deve pensare Matteo Salvini a far cadere quello che finora nel governo Lega-M5s sembrava un tabù, e cioè l'intoccabilità del contratto di governo. Ospite della redazione dell' Ansa, il ministro ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il Governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Il Governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.

Salvini : “Il contratto di Governo? Si può rivedere. Magari va ritarato tra 2 anni” : “Il contratto di governo si può rivedere”. Le basi dell’accordo tra Lega e M5s non sono un moloch intoccabile, almeno per Matteo Salvini. “Magari quello che abbiamo stabilito a maggio, a settembre del 2020 va ritarato”, dice il vicepremier durante un forum dell’Ansa. Una novità assoluta da quando il Carroccio è a Palazzo Chigi in compagnia dei Cinque Stelle. Perché nessuno aveva mai parlato della possibilità ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il Governo vuole tenerla - è nel contratto». Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. «La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo», ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini-Tria - Governo al lavoro su modifiche : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, impegnato in diversi incontri nella sede del Governo da prima di pranzo è stato visto uscire e non è ancora rientrato. In serata dopo le 18 è previsto un ...

SALVINI vs CONFINDUSTRIA/ Le amnesie del vicepremier su imprese e Governo - IlSussidiario.net : Matteo SALVINI non sembra aver gradito le posizioni espresse da CONFINDUSTRIA. Ma la sua reazione sembra dimenticare qualcosa di importante

Confidustria - Salvini attacca Boccia ma sulla manovra gli industriali fecero la guerra a B. e demolirono il Governo Letta : Enrico Letta ancora la sogna di notte. “O si cambia passo con il governo esistente o andiamo a votare“, era stata la sentenza pronunciata il 2 febbraio. Venti giorni dopo il presidente del Consiglio era a Palazzo Chigi a consegnare la campanella nelle mani di Matteo Renzi. Con quelle parole Giorgio Squinzi aveva dato l’estrema unzione al governo nato dalle politiche del 2013. Da due mesi e senza sosta Confindustria chiedeva ...

Tav : Salvini - "il Governo si assuma responsabilità. Io sono per il sì" : Sulla Tav "il governo si deve assumere delle responsabilità". "Poi sapete come la penso: io sono per l'Italia che va avanti, per l'Italia dei sì". Così Matteo Salvini nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa. "È vero che ci sono 20 miliardi di investimenti pubblici bloccati da anni ma siamo al governo da sei mesi. Io non sono Batman", ha affermato il ...

Saviano : Salvini parla a vanvera - è il più scarso del Governo : "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura. Alla legittima e motivata reprimenda di Spataro, Salvini risponde con una nota scomposta: 'Si candidi. Vada in pensione'". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, intervenendo nella vicenda che da alcune ore sta infiammando il dibattito social ed anche politico in merito alla presa di ...