Google Allo si aggiorna con la possibilità di esportare chat | foto e video

Google ha chiuso l'app di messaggistica Allo : Google chiude Allo, l'app di messaggistica lanciata nel 2016. Avrebbe dovuto sfidare Whatsapp e (soprattutto) iMessage di Apple. Non ci è riuscita: modesta è stata l'accoglienza da parte degli utenti. Allo è, di fatto, già alla deriva: Google non spenderà più né un minuto né un centesimo per il suo sviluppo. Fino al prossimo marzo, quando chiuderà definitivamente. Big G ha ...

Google : dopo il social Google+ chiude anche la chat Allo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Google Allo va in pensione. Finisce così la prima chat intelligente : Lanciata nel 2016 è stato uno dei biglietti da visita dell’amministratore delegato Sundar Pichai. Ma non è mai riuscita ad attirare il pubblico. Scomparirà definitivamente a marzo del 2019

Allo - l’app di messaggistica di Google chiude a marzo 2019 : Allo chiude a marzo 2019, ancora un’app che Google non riesce a far entrare nei cuori degli utenti di smartphone Android. Il 2019 è l’anno della chiusura di Google+, Hangouts e ora di Allo, ma altre app potrebbero fare la stessa fine. Perché Google non riesce ad avere successo con le sue APP? La storia della società è costellata di fallimenti. Allo chiude a marzo 2019 L’app arrivata per la prima volta a settembre 2016 con una ...

Google annuncia la chiusura di Allo e cambiamenti per Google Messaggi - Duo e Hangouts : Google nelle scorse ore ha annunciato alcune novità per i suoi vari servizi di Messaggistica: stiamo parlando di Messaggi, Allo, Duo e Hangouts L'articolo Google annuncia la chiusura di Allo e cambiamenti per Google Messaggi, Duo e Hangouts proviene da TuttoAndroid.

A marzo del 2019 Google chiuderà Allo - la sua app per scambiarsi messaggi : Google ha annunciato che chiuderà Allo, applicazione per scambiarsi messaggi che aveva messo online appena due anni fa. La notizia era attesa da tempo, considerato che Google aveva smesso di investire risorse per nuovi sviluppi di Allo già lo scorso

Avete dimenticato lo smartphone? Google lo ritrova anche allo stadio : Se vi capita spesso di non ricordare dove Avete lasciato lo smartphone Android, probabilmente saprete che da tempo è disponibile l’app Google Trova il mio dispositivo. È semplice: permette di localizzare un prodotto Android su una mappa, di bloccarlo finché non lo si recupera e di farlo suonare per individuarlo facilmente. Finora questa utile applicazione funzionava bene all’esterno, non altrettanto all’interno degli ...

Trovata sul Google Play Store un’altra app di phishing per i dati di accesso allo scambio di criptovaluta : Nonostante la linea dura di Google contro le app maligne di criptovalute, alcuni ancora trovano il modo di introdursi nel suo ecosistema L'articolo Trovata sul Google Play Store un’altra app di phishing per i dati di accesso allo scambio di criptovaluta proviene da TuttoAndroid.

Il doodle di Halloween è il primo gioco cloud di Google : Si gioca in multiplayer nei panni di fantasmini impegnati ad acchiappare le fiammelle. Un assaggio del servizio che Big G intende offrire per il gaming

Google festeggia Halloween con un doodle per giocare multiplayer : Milano, askanews, - Google festeggia Halloween con un doodle interattivo che per la prima volta è un gioco in multiplayer basato su Google Cloud a cui si può giocare con gli amici o con sconosciuti da ...

Il doodle di Halloween 2018 è il primo gioco multiplayer di Google : Mancano poche ore alla notte di Halloween e Google non poteva di certo fare mancare nella homepage del suo sito un doodle dedicato all'evento L'articolo Il doodle di Halloween 2018 è il primo gioco multiplayer di Google proviene da TuttoAndroid.

Google celebra Halloween con un Doodle interattivo multiplayer - e con la realtà aumentata : In genere, tale ricorrenza viene festeggiata in tutto il mondo come un secondo carnevale, ma più in salsa horror, con giochi, passatempi, e film di tipo horror/gotico. Anche Google ha ideato delle ...

Ok Google - dolcetto o scherzetto? Ecco come Assistant festeggia Halloween : Google Assistant e Google Home sono pronti per Halloween, forniscono utili indicazioni sui costumi o rispondono in modo scherzoso alle nostre richieste. L'articolo Ok Google, dolcetto o scherzetto? Ecco come Assistant festeggia Halloween proviene da TuttoAndroid.