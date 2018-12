Golf | PGA Tour 2019 | tre coppie al comando del QBE Shootout al termine del primo round

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm trionfa nell’Hero World Challenge! : Grazie ad un sontuoso ultimo round Jon Rahm si aggiudica l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Lo spagnolo piazza un ottimo -7 nella tornata conclusiva staccando la concorrenza e chiudendo con lo score finale di -20 (268 colpi). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas l’iberico piega l’americano Tony Finau e l’inglese Justin Rose, congedatisi rispettivamente con i punteggi di -16 ...

Golf - PGA Tour 2019 : tre leader ad un round dal termine dell’Hero World Challenge! : Continua la bagarre nell’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). La kermesse del PGA Tour organizzata da Tiger Woods sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas vede al comando 3 partecipanti ad un solo round dal termine con lo score di -13 (203 colpi). Si tratta dello spagnolo Jon Rahm, dello svedese Henrik Stenson e dell’americano Tony Finau. Quarta piazza con -11 per lo statunitense Gary Woodland ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith si aggiudica l’Australian PGA Championship - Renato Paratore chiude 19° : Duello appassionante tra gli australiani Cameron Smith e Marc Leishman nell’ultimo giro dell’Australian PGA Championship. Sul par 72 del RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia), i due padroni di casa hanno dato vita ad un quarto round emozionante e ricco di colpi di scena. Cameron Smith è riuscito a difendere il titolo conquistato già lo scorso anno ottenendo la terza vittoria in carriera, la seconda sullo European ...

Golf – Australian PGA Championship : Paratore stabile - Smith allunga in vetta : Australian PGA Championship: Smith allunga in vetta dopo il terzo giro, Renato Paratore stabile Renato Paratore 47° con 216 (73 70 73, par) colpi, è rimasto sostanzialmente stabile nell’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Gold Coast nel Queensland in Australia. Ha allungato il passo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm ed Henrik Stenson volano in vetta nell’Hero World Challenge : Il PGA Tour, grazie ad un’idea di Tiger Woods, è impegnato nell’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari), consueto torneo di fine anno il cui montepremi viene destinato interamente alla Tiger Woods Foundation. 18 Golfisti del circuito PGA si affrontano in una kermesse particolare ma che si è ritagliata un importante spazio all’interno del calendario. Sul circuito par 72 del New Providence course nelle Bahamas ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith guida l’Australian PGA Championship dopo tre giri - Paratore 47° : dopo tre giri dell’Australian PGA Championship, torneo che si gioca al RACV Golf Pines Resort di Gold Coast, nel Queensland, e che fa parte sia dell’European Tour che del PGA Tour of Australasia, al comando c’è un padrone di casa, Cameron Smith. Già vincitore lo scorso anno, il venticinquenne di Brisbane allunga con una giornata da 67 colpi (5 birdie, totale di -14) sul connazionale Marc Leishman, secondo a -11 (-3 odierno), ...

Golf - Eurotour – Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship : nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri : Renato Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship: nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri Con un ottimo recupero Renato Paratore è salito dall’81° al 41° posto con 143 (73 70, -1) colpi nell’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Gold Coast nel Queensland in ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith balza in testa all’Australian PGA Championship nel secondo giro - Renato Paratore recupera posizioni : Si è concluso anche il secondo giro dell’Australian PGA Championship in scena presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). Dopo le prime 36 buche si è portato al comando l’australiano Cameron Smith, già vincitore del torneo lo scorso anno. Il 25enne nato a Brisbane, che in carriera ha conquistato anche una vittoria sul PGA Tour, ha realizzato un giro quasi impeccabile, mettendo a segno otto birdie e un solo bogey e ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cantlay e Reed guidano l’Hero World Challenge al termine del primo round : Come di consueto sul finire dell’anno solare Tiger Woods ospita l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas la stella americana apre le porte di casa ad altri 17 tra i migliori Golfisti del panorama internazionale per dar vita ad un torneo il cui montepremi è destinato interamente alla Tiger Woods Foundation. Al termine del primo round troviamo al comando ...

Golf – Australian PGA Championship : inizio in salita per Paratore - dominio degli australiani : Australian PGA Championship: partenza in sordina per Renato Paratore Renato Paratore ha iniziato all’81° posto con 73 (+1) colpi l’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Golf Coast nel Queensland. dominio degli Australiani, peraltro prevedibile essendo in stragrande maggioranza. che occupano la ...

Golf - European Tour 2019 : McLeod e Jager al comando dell’Australian PGA Championship dopo il primo giro - indietro Renato Paratore : Settimana particolarmente ricca per lo European Tour 2019 di Golf: in contemporanea si disputano infatti l’Africa Bank Mauritios Open e l’Australian PGA Championship. Il secondo si è aperto nella notte italiana presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). dopo le prime 18 buche si è formata al comando una coppia australiana composta da Jake McLeod e Matt Jager. I due hanno chiuso il giro odierno in 66 colpi, con un -6 ...

Golf - PGA Tour 2019 : il playoff sorride a Charles Howell III. Suo The RSm Classic! : Charles Howell III completa l’opera non senza suspance. L’americano, in testa sin dal primo round del The RSM Classic (montepremi 6,4 milioni di dollari), deve ricorrere a 2 buche di playoff per disfarsi del connazionale Patrick Rodgers. Quest’ultimo, grazie ad un round da -8, si guadagna con merito le buche di spareggio capitolando poi a causa di un birdie di Howell. Entrambi avevano chiuso la kermesse statunitense con lo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Charles Howell III resiste al rientro di Gore e Champ ed è ancora davanti nel The RSM Classic : The RSM Classic: un torneo giovane, che si gioca sui due percorsi del Sea Island Golf Club nella Georgia, e che offre praticamente sempre score piuttosto bassi. Non fa eccezione nemmeno quest’edizione, visto che Charles Howell III ribadisce, in qualche modo, il comando delle operazioni dopo il terzo giro, portandosi a -16 con un giornaliero -2. Dietro di lui c’è un nutrito gruppo di americani, con un’unica eccezione (in realtà ...