Gol Saponara | strepitosa realizzazione del trequartista della Samp VIDEO

: 98:49 - Il gol di Riccardo Saponara al minuto 98:49 è la rete più tardiva segnata in Serie A da quando Opta raccogl… - OptaPaolo : 98:49 - Il gol di Riccardo Saponara al minuto 98:49 è la rete più tardiva segnata in Serie A da quando Opta raccogl… - sampdoria : ?? Follia pura all''Olimpico', succede l'impossibile allo scadere: #Saponara pareggia con i blucerchiati in dieci.… - MatteoBalducci : RT @AppleQuiSid: Mai visto un gol del genere. E oltretutto al 99'. PAZZESCO Saponara GOL DELL'ANNO. #LazioSamp #Saponara -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Gol– Ildoria si traveste da Quagliarella e permette alla sua squadra di agguantare un pari ormai insperato. Su un lancio dalle retrovie Kownacki spizza di testa esi fionda sul pallone colpendo al volo con un tocco a metà tra l'esterno e il tacco e beffando Strakosha con un lob. Tifosi doriani in visibilio per l'ennesima prodezza di uno dei loro beniamini, ambiente biancoceleste che esce ulteriormente depresso da un match rimontato con merito ma buttato via con troppa leggerezza.After Quagliarella heel against Napoli, here's #against Lazio, another goal of the season contestant #doria #LAZ#serieA @doria_en pic.twitter.com/XwL1GGV9WR— Tommy Mila (@tommy90min) 8 dicembre 2018