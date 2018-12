Gol Quagliarella | Sampdoria in vantaggio all’Olimpico VIDEO

Gol Quagliarella - gran conclusione dell’attaccante e Samp in vantaggio sul Bologna [VIDEO] : Gol Quagliarella – Secondo gol consecutivo per il bomber blucerchiato Fabio Quagliarella. Dopo la rete nel derby di domenica scorsa, il 27 della Sampdoria si è ripetuto anche contro il Bologna, riportando la sua squadra in vantaggio. Ramirez pressa e ruba palla al limite dell’area per poi scaricare a Quagliarella, che finta e calcia col destro dai 16 metri battendo Skorupski. Quagliarella pour le 2-1 ! ...

Genoa-Sampdoria 1-1 : Quagliarella e Piatek Gol nel derby : Genoa e Sampdoria interrompono la serie negativa pareggiando per 1-1 nel derby della Lanterna. L'inizio è di marca Samp, con Quagliarella che all'8' devia di testa alle spalle di Radu un cross ...

Genoa-Sampdoria 1-1 La Diretta Quagliarella Gol - pari di Piatek su rigore : Si gioca a Marassi l'attesissimo derby tra Genoa e Sampdoria, con protagoniste due squadre che stanno attraversando un pessimo periodo di forma: ai padroni di casa ha portato cattivi risultati il ...

Genoa-Sampdoria diretta live 0-1 : Gol Quagliarella - si sblocca il derby : Genoa-Sampdoria diretta live – Si chiude la domenica valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato già spettacolo ed emozioni, il turno si chiude con il derby tra Genoa e Sampdoria, partita sentitissima ed importante per la classifica. In bilico la posizione dell’allenatore Juric, il tecnico non può sbagliare, percorso negativo anche per la Sampdoria. 7′ – GOL Quagliarella, ...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Orgoglio Torino , che sale in classifica a un punto dalla zona-Europa, , crollo Samp. Quarantadue giorni dopo l'ultimo sigillo, Belotti è tornato a segnare rompendo un digiuno che durava da 479' , ...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Il Torino vince e convince. A Genova, contro la Sampdoria, la squadra di Mazzarri centra la seconda vittoria esterna stagionale, per 4-1, dopo il successo sul campo del Chievo. Merito anche di un ...

Milan-Sampdoria 3-2 : Gol di Cutrone - Saponara - Quagliarella - Higuain e Suso : Segna, soffre, trema, ma alla fine porta a casa tre punti. Il Milan torna al successo, piegando 3-2 a San Siro la Sampdoria in una partita ricca di emozioni. Cutrone dopo 17' sembra esorcizzare le ...