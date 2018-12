“Gli uccelli non sono reali” | quando il complotto diventa satira e marketing

wired

(Di sabato 8 dicembre 2018) Un volantino di Glinonreali C’è una nuova teoria cospirativa in città: glinonreali. Gli ultimi dinosauri si sarebbero in realtà estinti nel 2001, quelli che vediamo nonanimali ma droni di sorveglianza. Questo il nocciolo della teoria, ma sul sito Birds aren’t real si posleggere nomi e cognomi dei responsabili dello sterminio, un’operazione gestita dalla Cia cominciata negli anni Cinquanta all’insaputa del popolo.Glireali? In un’epoca dove anche i fake sui social dei politici generano un indotto di articoli di debunking, e l’ironia èta qualcosa a cui mettere note a piè di pagina, è obbligatorio rispondere: sì, glimolto reali. The Daily Beast ha scomodato la Audubon society per farselo confermare. Il portavoce della famosa organizzazione americana dedicata alla loro ...