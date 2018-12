Gli stili di tatuaggi più belli per te

Censis : "Italiani incattiviti - prevale l'ostilità verso Gli immigrati" - : Secondo il 52° rapporto sulla situazione sociale, il Paese sarebbe "preda di sovranismo psichico". Si è passati dal "rancore", sentimento prevalente nel 2017, alla "cattiveria" nel 2018

Accademia di Brera - Romeo GiGli socio onorario : il riconoscimento allo stilista maestro di McQueen : «Romeo Gigli ha fatto della cultura, dei libri, dei viaggi e della gentilezza il suo stile proprio». Con questa motivazione verrà conferito a Romeo Gigli, stilista di moda ravennate, il diploma accademico honoris causa in Comunicazione e Didattica dell’Arte e il titolo di socio onorario dell’Accademia delle Belle Arti di Brera. I due titoli saranno consegnati dal direttore dell’Accademia, Giovanni Iovane, il prossimo 12 dicembre. Sono passati ...

Dolce & Gabbana nella bufera : Gli stilisti chiedono scusa ai cinesi - VIDEO - - Curiosità - news ed informazioni : I cinesi sono in rivolta contro il brand conosciuto in tutto il mondo. Gli stilisti hanno inviato un messaggio di scuse. Lo spot contestato Lo spot contestato vede come protagonista una ragazza ...

Dolce & Gabbana - dopo lo spot e Gli insulti alla Cina (che lo stilista ha attribuito a un hacker) - sfilata evento cancellata e prodotti del brand spariti dai siti di e-commerce : Accuse di sessismo e razzismo, show annullato, e nemmeno più i propri abiti online sui siti e-commerce cinesi. Nel day after del caso “Dolce & Gabbana – Cina” si raccolgono solo cocci. Ovviamente tutti in casa D&G. Le reazioni infuriate ai contestati tre spot di lancio del The Great Show, la sfilata evento, poi annullata, che si sarebbe dovuta tenere all’Expo Centre di Shanghai, sono state letali per il marchio di moda milanese. In ...

OnePlus 6T permette di sceGliere tra due stili di gesture di navigazione : OnePlus 6T fa scegliere tra diverse modalità di navigazione nell'interfaccia: le gesture di OnePlus, quelle stock di Android Pie e la classica barra di navigazione. L'articolo OnePlus 6T permette di scegliere tra due stili di gesture di navigazione proviene da TuttoAndroid.

MADE IN ITALY - Al via la prima fiction suGli esordi dei grandi stilisti italiani : Ma i Seventies sono anche gli anni del divorzio, dell'emancipazione della donna, di battaglie sociali, proteste giovanili, politica, canzoni, terrorismo, amore libero, violenza, nascita delle radio ...

In programma il corso di formazione AVIS "Gli effetti benefici da stili di vita salutari" : ... prodotti dall'utilizzare sulle nostre tavole la dieta mediterranea e la Prof.ssa Cinzia Quagliarini , agronomo e anch'essa docente in Scienza degli alimenti, ci guiderà invece in un percorso ...

Moda uomo : i colori e Gli stili di questo autunno : Tonalità estremamente sofisticate caratterizzano la Moda autunnale. Calde sfumature, autentiche e naturali, come quelle delle foglie variopinte che tappezzano il suolo dei nostri parchi, compongono la palette di questa stagione. Dal giallo fino al bordeaux, passando per le infinite sfumature di verde e marrone, è un tripudio di colori. Harmont&Blaine prende ispirazione dal colore della zucca per il suo montgomery; l’ideale per rallegrare le ...

Huawei Watch GT non avrà WearOS e sarà disponibile neGli stili sportivo e classico : Alcuni dettagli interessanti dello smartWatch Huawei Watch GT riguardano il suo sistema operativo che non sarà WearOS by Google come previsto, ma invece un sistema operativo proprietario di Huawei che richiederà meno energia per il funzionamento rispetto a WearOS e prolungherà la durata della batteria da 420 mAh fino a 14 giorni (20 ore con il GPS attivato). L'articolo Huawei Watch GT non avrà WearOS e sarà disponibile negli stili sportivo e ...