Gli elementi emersi finora della strage in provincia di Ancona

agi

: #LazioSamp ?? Mister #Inzaghi ha convocato tutti gli elementi della rosa per la gara di questa sera - OfficialSSLazio : #LazioSamp ?? Mister #Inzaghi ha convocato tutti gli elementi della rosa per la gara di questa sera - MinisteroDifesa : Operare efficacemente per il bene del paese e dei suoi cittadini richiede professionalità, innovazione tecnologica… - Agenzia_Ansa : Anche l'Italia tra gli 8 paesi europei che hanno presentato la candidatura per 'L'#Arte dei #muretti a secco', entr… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Unacausata dal panico scatenato da uno spray urticante spruzzato in un locale sovraffollato, con circa 500 giovani in piùcapienza consentita. Così al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, indi, la scorsa notte sono morti cinque ragazzi e una mamma di 40 anni altre 70 persone circa sono rimaste ferite, otto di loro in modo molto grave.Nel locale dove centinaia di giovani ballavano in sala in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta, la tragedia si è consumata attorno all'una di notte. Il panico si è diffuso quando qualcuno - pare una ragazzina, ma resta da accertare - ha usato uno spray urticante. I giovani si sono lanciati in modo disordinato verso le uscite di sicurezza per poi riversarsi all'esterno su un ponticello le cui balaustre hanno ceduto facendo cadere decine di loro in un fossato da ...