Gli chiedono di scegliere | il papà salva la figlia e perde l' amore della sua vita La

Morte Angelo Partenza - i legali deGli accusati chiedono messa alla prova : I due giovani modicani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso per la Morte di Angelo Partenza sono andati in udienza a Catania

Vespa : "Io sono come Noè : ho 50 anni di politica alle spalle e tutti i presidenti mi chiedono consiGli" : alle spalle, mezzo secolo di lavoro nella politica. E un'esperienza che gli ha permesso di conoscerne i segreti e i meandri. "Ho avuto rapporti stretti con tutti i presidenti del consiglio, a esclusione dei primi tre o quattro. Per cui vengono a chiedermi consigli, soprattutto gli esponenti della Terza Repubblica", ha detto Bruno Vespa, intervistato, in esclusiva, da Chi, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro "Rivoluzione - Uomini e ...

L'Eredità - Flavio Insinna : 'Ci volete prendere per il c***' - chiedono una commissione d'inchiesta suGli autori : Nuova puntata dell' Eredità e nuova ondata di veementi proteste in diretta dei telespettatori su Twitter. L'hashtag #leredità riunisce i commenti dei più duri critici di Flavio Insinna e degli autori ...

Sondaggi politici - Gli italiani bocciano la manovra e chiedono al governo di trattare con l’Ue : Gli italiani sembrano bocciare la manovra e chiedono al governo di cedere, almeno in parte, alle richieste dell'Ue nella trattativa con Bruxelles. Un Sondaggio realizzato da Ipsos dimostra che gran parte degli intervistati sostiene che la legge di Bilancio faccia crescere il debito pubblico e spaventi gli investitori.Continua a leggere

Pavia - liceali chiedono e ottengono orario prolungato : 'VoGliamo studiare la Costituzione' : Nell'immaginario collettivo, gli studenti di ogni ordine e grado non vedono l'ora di sentire il suono della campanella per lasciare la classe e ritornare a casa. Ma la realtà, a volte, supera la fantasia. E così, gli studenti del liceo 'Adelaide Cairoli' di Pavia, nei giorni scorsi, hanno avanzato una richiesta molto particolare: poter rimanere in classe alcune ore più per poter approfondire, anche in vista del nuovo esame di maturità, la ...

Il liceo italiano in cui Gli studenti chiedono un'ora in più di lezione per studiare la Costituzione : Il nuovo programma didattico prenderà il via immediatamente, docenti di diritto e di economia politica affiancheranno i colleghi anche nelle ore di storia e italiano: 'Saranno dei mini progetti che ...

Gli studenti del liceo chiedono l'orario prolungato : «VoGliamo studiare un'ora in più» : Intanto, però, le prime lezioni di diritto ed economia politica verranno impartite agli studenti già nei prossimi giorni. La preside li ha illustrate così: 'Saranno dei mini progetti che ...

"A scuola un'ora in più". Gli studenti di Pavia chiedono di studiare educazione civica : 'Noi al liceo socio economico già facciamo qualcosa con le ore di diritto ed economia, ma gli altri indirizzi no. Per questo abbiamo fatto nostra una proposta portata da un'altra lista alle elezioni, ...

Maltempo PuGlia : i sindaci del Salento chiedono il riconoscimento dello stato di calamità : I sindaci dei Comuni del Salento colpiti ieri dall’eccezionale ondata di Maltempo, hanno deciso di chiedere il riconoscimento dello stato di calamità: è quanto emerso durante il vertice convocato oggi a Tricase dal presidente della Provincia di Lecce. I Comuni interessati sono, oltre a Tricase, Andrano, Corsano, Tiggiano, Patu’, Gagliano del Capo e Diso. In vista di un possibile, nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel ...

Superclasico - River-Boca : la Conmebol decide alle 18 : 30 se si gioca - Gli Xeneizes chiedono la vittoria a tavolino IL TEMPO REALE : BATISTUTA: "DEPLOREVOLE" "Un'altra opportunità persa dinanzi al mondo che ci osserva. Vergognoso, deplorevole", questa la dura condanna di Gabriel Batistuta sui fatti successi al Monumental. Otra ...

Dolce & Gabbana nella bufera : Gli stilisti chiedono scusa ai cinesi - VIDEO - - Curiosità - news ed informazioni : I cinesi sono in rivolta contro il brand conosciuto in tutto il mondo. Gli stilisti hanno inviato un messaggio di scuse. Lo spot contestato Lo spot contestato vede come protagonista una ragazza ...

Huawei - Gli Usa chiedono aGli alleati di boicottarla : rischi alla sicurezza : Boicottare il colosso cinese Huawei. Ancora scontro Usa-Cina, in quella che è stata definita una nuova guerra fredda. Il governo degli Stati Uniti ha messo in atto un boicottaggio ai danni di Huawei, ...

Huawei - Wsj : "Gli Usa chiedono aGli alleati di non usare i loro dispositivi" : "I prodotti e le soluzioni Huawei sono ampiamente utilizzati in più di 170 Paesi in tutto il mondo, servendo 46 dei primi 50 operatori mondiali, aziende Fortune 500 e centinaia di milioni di ...