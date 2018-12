Gli Angeli a Roma | la gioia viene dall' intimo

Angelina Jolie - appello al mondo contro Gli stupratori : 'risolviamo questo problema' : Intervistata da Marie Claire, Angelina Jolie ha chiesto alle Nazioni Unite di prendere ufficialmente posizione nei confronti di quei 37 Paesi in cui i crimini sessuali sono clamorosamente ancora 'tollerati'. Paesi in cui gli stupratori vengono assolti, se già sposati o se disposti a sposare le loro stesse vittime.L'ex moglie di Brad Pitt, da sempre attiva per i diritti delle donne, ha deciso di accendere i riflettori su una realtà ...

Merck premia Gli 'angeli custodi' hi-tech : Milano, 4 dic. (AdnKronos Salute) - Un assistente virtuale per amico di nome Ramsai, che sorregga [...]

Merk premia Gli ‘angeli custodi’ hi-tech : Un assistente virtuale per amico di nome Ramsai, che sorregga nei momenti di ansia e permetta un dialogo e un confronto costante sui sintomi della sclerosi multipla, che indichi la farmacia o il centro specializzato più vicino nei momenti di emergenza e ricordi al momento giusto la terapia, aggiornando anche sulle scoperte scientifiche più recenti e rilevanti. Segni particolari: intelligenza artificiale, presente al fianco del paziente 24 ore su ...

Brad Pitt e Angelina Jolie - accordo per la custodia legale dei fiGli : evitata la battaGlia legale : Brad Pitt e Angelina Jolie, battaglia legale evitata a quasi due anni dal divorzio o solo rimandata? I due popolari attori di Hollywood hanno raggiunto un accordo per la custodia dei loro sei figli, come annunciato dalla legale di Angelina Jolie, evitando così di finire in tribunale. L’accordo, però, sarebbe solo momentaneo. La notizia dell’accordo […]

Brad Pitt e Angelina Jolie - accordo per la custodia legale dei fiGli : evitata la battaGlia legale : Brad Pitt e Angelina Jolie, battaglia legale evitata a quasi due anni dal divorzio o solo rimandata? I due popolari attori di Hollywood hanno raggiunto un accordo per la custodia dei loro sei figli,...

Angelina Jolie e Brad Pitt/ Raggiunto accordo per l'affidamento dei fiGli? Macché! Arriva nuova proroga - IlSussidiario.net : Angelina Jolie e Brad Pitt, nessun accordo Raggiunto. L'ex coppia avrebbe chiesto una proroga fino al 31 dicembre del 2019.

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo per l'affidamento dei fiGli : Le star di Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo per l'affidamento dei loro figli: lo riporta la Bbc online, che cita l'avvocato di Jolie.La coppia, che ha sei figli di cui tre adottati, si era separata nel 2016 dopo due anni di matrimonio. Il legale non ha precisato i termini dell'accordo.Dopo l'annuncio della separazione la coppia aveva iniziato una dura battaglia per l'affidamento dei figli, durante la quale Pitt ...

Brad Pitt e Angelina Jolie : accordo per affidamento fiGli raggiunto : Brad Pitt e Angelina Jolie raggiungono accordo per affidamento figli: le ultime news sulla coppia Brad Pitt e Angelina Jolie hanno raggiunto l’accordo per l’affidamento dei figli dopo la separazione. Ad ufficializzare la cosa è stato l’avvocato che assiste l’attrice tramite BBC.Com (sito che per primo ha riportato la notizia). Dopo anni di battaglie legali […] L'articolo Brad Pitt e Angelina Jolie: accordo per ...

"Brilla con Gli angeli" : amici e professori sotto shock per la morte in classe di Raffaele : Raffaele Barresi, 17 anni, è morto ieri improvvisamente al liceo scientifico Principe Umberto dopo aver accusato un malore...

Angelina Jolie e Brad Pitt trovano l’accordo sulla custodia dei fiGli : Angelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAdesso è ufficiale: Angelina Jolie e Brad Pitt non si faranno la guerra per ...

Raggiunto accordo affidamento fiGli Angelina Jolie-Brad Pitt : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Muore di infarto a scuola - Raffaele aveva 17 anni. Prof e compagni sotto choc : «Ora brilla con Gli angeli» : Un ragazzo di appena 17 anni, Raffaele Barresi, è morto oggi intorno alle 13, stroncato da un infarto a scuola davanti ai compagni di classe: la tragedia si è consumata in una scuola di...

Infarto a scuola - 17enne muore sotto Gli occhi dei compagni. Classe sotto choc : 'Ora brilla con Gli angeli' : Tragedia in una scuola di Catania , al liceo linguistico e scientifico statale 'Principe Umberto', dove oggi intorno alle 13 un ragazzo di appena 17 anni è morto stroncato da un arresto cardiaco . Il ...

River-Boca a Madrid - ricorso di Angelici : intanto ecco i prezzi dei taGliandi : Sembrava tutto fatto dopo la conferma da parte della CONMEBOL sul fatto che River-Boca potesse giocarsi a Madrid al “Santiago Bernabeu”. Però, come riportato dall’Equipe, gli Xeneizes non avrebbero ancora dato il loro benestare, anzi, ci sarebbe stata una reazione negativa al rigetto del ricorso presentato per i fatti del “Monumental” e la società di Angelici sarebbe disposta anche ad arrivare al Tas. Il Boca, ...