Giovanni Tria | retroscena | le dimissioni fermate da Sergio Mattarella

Giovanni Tria - il retroscena sull'sms disperato a Brunetta : 'Non ce la faccio più' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sente sempre più il fiato sul collo man mano che si avvicina il giorno dell'approvazione definitiva della legge di Stabilità. Per quanto da palazzo Chigi si affrettino a ...

Luigi Di Maio : "Giovanni Tria deve restare" : "Smentisco categoricamente qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che veniva attribuita addirittura al Movimento 5 stelle. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell'Economia". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ospite di Radio 24.Nella legge di bilancio, spiega Di Maio, "ci saranno novità sul costo del lavoro". E ...

Giuseppe Conte fa fuori Giovanni Tria - il retroscena. Ministro assente al vertice - 'di lui non c'era bisogno' : 'Del Ministro dell'Economia non c'è bisogno'. Così Giovanni Tria è stato fatto fuori, letteralmente, dal vertice a Palazzo Chigi sulla manovra . Più chiaro di così: il tecnico è un corpo estraneo, con un piede fuori dal ...

Manovra - è giallo sull'assenza di Giovanni Tria al vertice finale sulla legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria non c'era al vertice di oggi tra Conte, Salvini e Di Maio dal quale sono usciti alcuni contenuti-chiave della legge di Bilancio come l'ecotassa e le pensioni d'oro. La sua ...

Giovanni Tria - la rivincita del ministro : perché non è un fesso : 'Esistono dei termini ben precisi a livello procedurale e i tempi sono stretti', ha spiegato il titolare dell' Economia. Il quale, non pago, appena finito il vertice Ue si è infilato su un aereo, è ...

Giovanni Tria verso le dimissioni - bomba del Corriere : manovra - non digerisce il nuovo ruolo di Conte : ... proprio nel momento in cui - come spiega Libero in edicola oggi - si è dimostrato tutt'altro che 'fesso', sul ministro dell'Economia piove la più clamorosa delle voci: quella delle dimissioni, ...

Giovanni Tria - lo spread e' il convitato di pietra : Nel suo intervento in commissione Bilancio alla Camera il ministro dell'Economia delle Finanze ha anche detto che il rallentamento è più forte delle attese a causa di quello della Germania, a cui l'...

Giovanni Tria - raptus in commissione : 'Guardate che me ne vado' - Maria Elena Boschi incenerita : Scontro totale tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e una parte dei componenti della commissione Bilancio della Camera. Il ministro era atteso per un'audizione alle 19.15, ma il suo intervento è cominciato con un ritardo di quasi ...

Giovanni Tria - manovra : 'Speriamo di non andare in recessione - servono decisioni politiche' : ... a margine dell'Ecofin, a Bruxelles, non sottovaluta la situazione: 'Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna sostenere l'economia,...

Giovanni Tria - altri 20 tecnici al suo ministero per fare i conti : lo hanno commissariato? : Integrare gli organici di via XX Settembre e dintorni per il ministro dell'Economia Giovanni Tria sembra una necessità. Eppure al 31 dicembre 2016 la dotazione organica del Tesoro contava la bellezza ...

Manovra - per Giovanni Tria arriva una nuova umiliazione da Bruxelles : ... ovvero le assise dei ministri dell'Economia dei 19 Paesi aderenti all'euro. Ogni volta sono bastonate ... La prossima gli toccherà, verosimilmente, lunedì quando, come riporta I l Messaggero , è '...

Manovra - Giovanni Tria tenta lo strappo nel silenzio : la mossa sulla manovra - governo tradito? : ... ma per evitare l'impatto vero e proprio contro il muro della procedura d'infrazione, gli occhi sono tutti puntati sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, mandato in prima linea contro i burocrati ...

Manovra - Giovanni Tria : “Cerchiamo di contrastare la terza recessione - avrebbe effetti devastanti” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interviene in merito alla legge di Bilancio e alla sua bocciatura da parte della Commissione europea: "Con questa Manovra il governo sta cercando di contrastare la terza recessione dall’inizio della crisi, che avrebbe effetti devastanti. Ma in questo momento non credo sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela".Continua a leggere