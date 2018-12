Ginnastica | Grand Prix 2018 | show e spettacolo a Padova | l’Italia incanta nel pomeriggio

Grand Prix Ginnastica 2018 : tutti i partecipanti allo show di Padova. Il meglio dell’Italia per regalare emozioni : Sabato 8 dicembre (ore 15.30) si disputerà il Grand Prix 2018 della Ginnastica, la Grande festa di fine stagione in cui il meglio del nostro movimento si esibirà per regalare spettacolo al pubblico della Kioene Arena di Padova. L’edizione di quest’anno si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente, tantissime esibizioni una in fila all’altra senza l’assillo della gara e del punteggio, esclusivamente per regalare ...

Ginnastica artistica – L’8 dicembre il Grand Prix Antenore Energia : L’8 dicembre a Padova il Grand Prix Antenore Energia di Ginnastica artistica italiana: tante le star protagoniste La regina della Ginnastica artistica italiana Vanessa Ferrari, Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale, momentaneamente ferma per infortunio, sarà comunque presente al Grand Prix Antenore Energia 2018 che si svolgerà l’8 dicembre, alle ore 16, a Padova presso la Kioene Arena. ”Sono felice di poter ...

Ginnastica - Grand Prix Padova 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire lo show italiano : Sabato 8 dicembre (ore 15.30) si svolgerà il Grand Prix 2018 della Ginnastica, la Grande festa della Polvere di Magnesio che quest’anno andrà in scena alla Kioene Arena di Padova. Ultimo appuntamento stagionale, un pomeriggio spettacolare dall’odore natalizio con il meglio del movimento italiano che si esibirà di fronte a una bella cornice di pubblico: esibizioni emozionanti, senza l’ansia del punteggio e della gara, eseguite ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori e Martina Rizzelli ripartono da Cottbus verso le Olimpiadi - grandi novità al maschile : L’Italia sarà presente con ben cinque atleti alla prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che andrà in scena a Cottbus (Germania) durante il weekend del 22-25 novembre. A Cottbus (Germania) incomincia la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, i vincitori delle varie classifiche di specialità staccheranno il pass per la prossima rassegna a cinque: otto tappe in programma, la 43^ edizione del Turnier der Maister ...

Ginnastica - l’Italia sogna in grande con le Fate : chi sono i fenomeni che puntano alle Olimpiadi? : L’Italia della Ginnastica artistica vuole sognare in grande come probabilmente non ci è mai capitato nella nostra storia recente. La Nazionale è ormai pronta per fare un salto nel futuro ed è già proiettata verso il 2019, la stagione attesa già da diversi anni cioè quella in cui la promettente classe 2003 compirà il salto di categoria e sbarcherà tra le seniores: le Fate sono pronte per incantare anche tra le grandi, hanno letteralmente ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - timidi segnali verso il futuro. Lodadio fa sognare in grande - si lotta per il podio! : L’Italia ha battuto un colpo ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e lo ha fatto tra gli uomini dove nell’ultimo lustro avevamo faticato in maniera enorme, rimanendo fuori dalle Olimpiadi di Rio 2016 e non riuscendo mai a essere minimamente competitivi nelle competizioni che contano. Marco Lodadio ha ruggito come speravamo e ha conquistato la qualificazione alla finale agli anelli, riportandoci a un atto conclusivo della rassegna ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : che lo spettacolo abbia inizio a Doha! Tra grandi campioni - la corsa verso le Olimpiadi e i sogni dell’Italia : Finalmente si parte e all’Aspire Dome di Doha si inizia a fare sul serio. Dopo gli allenamenti e le prove podio che hanno aperto la settimana, ormai è davvero tutto pronto per i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno nella capitale del Qatar dal 25 ottobre al 3 novembre: ci aspettano 10 giorni di grande spettacolo, sarà una rassegna iridata davvero stellare con tantissimi campioni pronti a darsi battaglia per le 42 ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Martina Rizzelli - il grande ritorno in azzurro. La veterana olimpica per un tocco di classe : Martina Rizzelli e il grande ritorno in Nazionale. A due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, la comasca torna a rivestire il body azzurro ed è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 20enne è reduce da due stagioni complicate a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno notevolmente limitata e che spesso le hanno impedito di scendere in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles - il grande ritorno! La Reginetta vuole diventare leggenda - il record dei 4 ori è nel mirino : Simone Biles vuole dominare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio torna sul palcoscenico internazionale a due anni internazionali dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove inscenò uno show personale conquistando quattro medaglie d’oro e un bronzo, sembra addirittura più forte di prima e ha tutte le carte in regola per regalare nuova ...

Ginnastica - Giorgia Villa : la Collezionista di Medaglie. L’Italia trova la sua stellina - dominio alle Olimpiadi e si sogna in grande : La Collezionista di Medaglie. Questo è il titolo di un nuovo film con Giorgia Villa come unica protagonista, il futuro della Ginnastica artistica italiana al centro di una pellicola monotematica in cui a farla da padrona sono le medaglie d’oro, il metallo più amato dalla 15enne bergamasca che ha chiuso una stagione meravigliosa, l’annata davvero perfetta per una junior che ha semplicemente giganteggiato da marzo a ottobre, lasciando ...