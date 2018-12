Gilet gialli | tensione sugli Champs-Elysees | manifestante colpito da proiettile di gomma

Gilet gialli : 30 feriti a Parigi : ANSA, - Parigi, 8 DIC - Trenta persone sono rimaste ferite a Parigi negli scontri fra polizia e manifestanti al quarto sabato di proteste dei Gilet gialli. Lo fa sapere la prefettura. Fra i 30 feriti, ...

Clima - in 2mila a marcia Parigi : anche alcuni Gilet gialli : Circa 2mila persone stanno partecipando alla marcia per il Clima organizzata per oggi a Parigi. Ai manifestanti si sono uniti anche alcuni gilet gialli, che stanno protestando nella capitale da alcune ore. Il ministro degli Interni, Christophe Castaner, aveva invitato lunedì a sospendere l’evento, dopo gli scontri del weekend sugli Champs-Elysees, ma gli organizzatori hanno deciso di non rinviarlo, accettando di cambiare il percorso, che ...

No Tav - a Torino 20mila in corteo con centri sociali - assessori 5 Stelle e "Gilet gialli" : Unia, esponente della giunta Appendino: "Non ci interessa il confronto tra piazze". Perino, leader del movimento: "Siamo in tanti e resistiamo"

Gilet gialli in piazza anche a Bruxelles : scontri con la polizia e 100 fermi : Non solo in Francia. Le proteste dei Gilet gialli dilagano anche a Bruxelles dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia e un centinaio di persone sono state fermate in via preventiva. In piazza almeno 500 manifestanti. Gli incidenti nella capitale belga - scrivono i media locali - sono scoppiati dopo che un gruppo di dimostranti provenienti da Schuman si sono uniti a quelli che venivano dalla zona di Trône e Arts-Loi. ...

Gilet gialli bloccano Ventimiglia - diversi km di coda alla frontiera Italia-Francia : I Gilet gialli hanno bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia. Bloccati tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano. A ora si è formata una coda di circa sei km. "Siamo sul posto per cercare di gestire la situazione in maniera equilibrata" ha detto il questore di Imperia Cesare Capocasa.Secondo quanto appreso, i Gilet gialli sono oltre un centinaio e sono arrivati al confine in scooter o in moto, con una ...

Gilet gialli - scontri.Blocco Ventimiglia : 13.40 A più riprese e in diverse aree del centro di Parigi,i Gilet gialli si sono scontrati con le forze di polizia. I manifestanti del corteo nella zona dell'Opera hanno acceso fuochi e lanciato fumogeni,a Boulevard des Italiens, e la polizia ha risposto con gli idranti. Tafferugli con cariche e lancio di oggetti anche nella zona dell'Arco di Trionfo, dalla parte opposta rispetto agli Champs Elysées. I Gilet hanno bloccato anche la frontiera ...