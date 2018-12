GILET GIALLI | SCONTRI A PARIGI | 700 FERMI Video | Le Pen chiede nuove elezioni | e Trump

GILET GIALLI : Castaner - 'situazione sotto controllo' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

GILET GIALLI a Parigi - una piazza sempre più cattiva : A Parigi e nel resto della Francia va in scena il "Quarto atto" della protesta dei Gilet gialli, diventata ormai una guerra di trincea tra manifestanti e autorità, dove le parti si affrontano in un logorante duello che per il momento non ha ancora fatto smuovere di un millimetro la linea di confine.E così, nell'attesa di una tragedia annunciata e fortunatamente mai arrivata, il braccio di ferro tra il movimento e il governo resta ...

GILET GIALLI - Philippe : "Ora dialogo" : 20.32 "Adesso, spazio al dialogo", ha detto il primo ministro francese Philippe, prendendo brevemente la parola in conferenza stampa alla fine della manifestazione dei Gilet gialli. "Bisogna ricucire l'unità nazionale,con il dialogo, il lavoro, l'unione -ha aggiunto Philippe-. Il presidente della Repubblica si esprimerà e proporrà, misure che consentiranno alla nazione francese di ritrovarsi".

In Belgio I GILET GIALLI hanno assaltato il Parlamento Europeo : In Belgio I Gilet Gialli hanno assaltato il Parlamento Europeo Dopo La francia anche In Belgio si inizia a cavalcare l’onda dei Gilet Gialli, Una cinquantina di fermi sono stati effettuati questa mattina a Bruxelles prima dell’inizio delle manifestazioni dei Gilet Gialli annunciate nella capitale belga. Lo ha detto la portavoce della polizia di Bruxelles, Ilse van de keere, scrive l’agenzia Belga. Alcuni manifestanti hanno assaltato il ...

GILET GIALLI ancora in piazza. Per la Francia (e Macron) un'altra giornata da incubo : Parigi. Mentre cala la sera, a Parigi, ci si chiede preoccupati quanto potranno ancora durare queste violenze inaudite, e se la “radicalizzazione” dei “Gilet gialli”, come è stata definita da alcuni osservatori, continuerà a crescere in termini di intensità, dato che non hanno alcuna intenzione di f

GILET GIALLI - 'assalto' a Macron : scontri a Parigi - 724 fermati : Torna la guerriglia nel centro di Parigi. Auto in fiamme, arredo urbano distrutto, pensiline e cassonetti incendiati: i casseur che sono riusciti ad infiltrare il corteo pacifico dei Gilet gialli a ...

GILET GIALLI bloccano per ore la frontiera a Ventimiglia : Gilet gialli bloccano per ore la frontiera a Ventimiglia Circa 200 manifestanti hanno fermato tutti i mezzi in entrata e in uscita al confinte italo-francese, intonando Bella Ciao e l'Inno italiano. Sull’autostrada si è formata una coda di circa 6 km. Il blocco si è sciolto intorno alle 15 Parole chiave: ...

I GILET GIALLI invadono Parigi - oltre 700 arresti : La manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a Parigi«Il movimento dei Gilet gialli ha cambiato dress code», ha detto lo specialista di movimenti sociali Jean-Francois Amadieu. Viso scoperto, mani nude, molta rabbia e pochissima violenza per il ...

Molotov e spranghe - fermati 720 GILET GIALLI : tensione per le strade di Parigi : Lo slogan più gettonato è «Macron dimettiti» . Lo scandiscono a ritmo i 'gilet gialli' che stanno manifestando a Parigi e nel resto della Francia. In totale i manifestanti sarebbero 76mila. Molte le ...

Francia - il programma anticrisi dei GILET GIALLI : “Frexit” - aumento dei salari - stop a privatizzazioni e annullamento debito : Le prime sei proposte riguardano l’economia e il lavoro: dal tetto del 25% alla tassazione dei redditi all’annullamento del debito, passando per l’aumento del salario minimo e delle pensioni sociali e la costruzione di 5 milioni di case popolari. Poi 11 punti sotto la voce “politica”, anche se più di uno prevede interventi per salvaguardare i portafogli dei cittadini: uscita della Francia dalla Ue per riconquistare ...

