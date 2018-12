Gilet gialli | Parigi e Bruxelles blindate per le manifestazioni | centinaia di fermi

Gilet gialli - oggi la protesta a Parigi : lacrimogeni sugli Champs-Elysee : Migliaia di persone, controllate dalle forze dell'ordine, hanno superato l'Arco di Trionfo. Sono state fermate 481 persone...

Gilet gialli - 50 fermi anche a Bruxelles : ANSA, - Bruxelles, 8 DIC - Una cinquantina di fermi sono stati effettuati questa mattina a Bruxelles prima dell'inizio delle manifestazioni dei Gilet gialli annunciate nella capitale belga. Lo ha ...

Lacrimogeni contro i Gilet gialli : ANSA, - PARIGI, 8 DIC - I primi gas Lacrimogeni sono stati lanciati pochi minuti fa dalla polizia nella rue Arsene Houssaye, adiacente agli Champs-Elysees. I gas sono stati lanciati per disperdere la ...

Gilet gialli - scontri e lacrimogeni nel corteo di Parigi : I primi gas lacrimogeni sono stati lanciati pochi minuti fa dalla polizia nella rue Arsene Houssaye, adiacente agli Champs-Elysees . I gas sono stati lanciati per disperdere la folla che premeva ...

Sabato di paura a Parigi per il corteo dei Gilet gialli - 278 fermi prima della manifestazione : Si prospetta una giornata campale per Parigi con la nuova manifestazione di protesta dei gilet gialli, all'indomani di un incontro di una delegazione con il premier francese Edouard Philippe. Sono quasi 90 mila gli agenti schierati, 8 mila solo nel centro della Capitale. La polizia ha iniziato dalle prime ore della mattina i controlli a Parigi: sono 278 i fermi disposti prima del corteo. I controlli sono stati effettuati nelle stazioni ...

Francia - i Gilet gialli danno 'l assalto finale' al governo di Macron decine di fermati già prima dei cortei - timori per le violenze in ... : PARIGI - Dicono che quello di oggi sarà 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron : i gilet gialli stanno scendendo in piazza e la polizia francese ha già fermato e perquisito almeno 343 persone arrivate a Parigi e 34 di loro sarebbero in stato d'arresto ...

Gilet gialli : 34 persone in stato fermo : ANSA, - PARIGI, 8 DIC - Sono 177 le persone controllate a Parigi, 34 messe in stato di fermo, nel sabato della 4/a manifestazione dei Gilet gialli. Lo riferisce la Prefettura. I fermati, soprattutto ...

Gilet gialli : fermate 278 persone a Parigi prima dell'avvio dei raduni : La polizia francese ha fermato 278 persone a Parigi, a pochi minuti dall'inizio dei raduni in tutto il paese dei 'Gilet gialli', che hanno promesso per oggi 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron. Gli agenti stanno presidiando e controllando i punti i cui stanno convergendo i manifestanti. Questa mattina era stato riferito di 34 fermi di persone trovate in possesso ...

Francia - i Gilet gialli danno 'l assalto finale' a Macron 121 fermati già prima dei cortei - timori per le violenze in piazza : PARIGI - La polizia francese ha fermato 121 persone a Parigi, a poche ore dall'inizio dei raduni in tutto il paese dei 'gilet gialli', che hanno promesso per oggi 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron. Si tratta, ha riferito una fonte giudiziaria, di manifestanti provenienti dall'area della capitale francese, trovati in possesso di maschere, fionde, e martelli. I 'gilet ...

Parigi si barrica per l'assalto dei 'Gilet gialli' : Parigi - Gilet gialli, 'atto IV': sono le parole che rimbalzano da giorni sui social network per preparare questo nuovo sabato di proteste, il quarto consecutivo, degli arrabbiati di Francia. Una ...

Gilet gialli - Parigi blindata per la manifestazione : Monumenti e negozi chiusi, quasi 90mila poliziotti mobilitati in tutto il Paese: 8mila nella sola capitale per il timore di incidenti