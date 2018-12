Gilet gialli in piazza anche a Bruxelles | scontri con la polizia e 100 fermi

Gilet gialli bloccano Ventimiglia - diversi km di coda alla frontiera Italia-Francia : I Gilet gialli hanno bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia. Bloccati tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano. A ora si è formata una coda di circa sei km. "Siamo sul posto per cercare di gestire la situazione in maniera equilibrata" ha detto il questore di Imperia Cesare Capocasa.Secondo quanto appreso, i Gilet gialli sono oltre un centinaio e sono arrivati al confine in scooter o in moto, con una ...

Gilet gialli - scontri.Blocco Ventimiglia : 13.40 A più riprese e in diverse aree del centro di Parigi,i Gilet gialli si sono scontrati con le forze di polizia. I manifestanti del corteo nella zona dell'Opera hanno acceso fuochi e lanciato fumogeni,a Boulevard des Italiens, e la polizia ha risposto con gli idranti. Tafferugli con cariche e lancio di oggetti anche nella zona dell'Arco di Trionfo, dalla parte opposta rispetto agli Champs Elysées. I Gilet hanno bloccato anche la frontiera ...

Parigi trema per i Gilet gialli I moderati : «Restate a casa» : Francesco De Remigis Parigi «Non c'è fraternité quando tolleriamo o peggio incoraggiamo la distruzione di beni pubblici, i saccheggi di quelli privati, l'aggressione contro le forze dell'ordine, l'...

Gilet gialli a Parigi - manifestante in ginocchio davanti alla polizia : Immobile, in ginocchio e con le mani in testa, come gli studenti perquisiti dalla polizia al liceo di Mantes-la-Jolie pochi giorni prima. Di fronte, un cordone di agenti che lo guardano e mantengono le distanze. Può essere considerata un simbolo della protesta la foto che ritrae questo manifestante, uno dei tanti Gilet gialli che stanno sfilano a Parigi contro il governo. Il video che ritrae un centinaio di liceali costretti dalla polizia ...

Molotov e spranghe - fermati 211 Gilet gialli : tensione per le strade di Parigi : Lo slogan più gettonato è «Macron dimettiti» . Lo scandiscono a ritmo i 'gilet gialli' che stanno manifestando a Parigi, sfilando per le strade di una città blindata. Molte le scritte sui gilet dei ...

Gilet gialli - oggi la protesta a Parigi : lacrimogeni sugli Champs-Élysées : Migliaia di persone, controllate dalle forze dell'ordine, hanno superato l'Arco di Trionfo. Sono state fermate 481 persone...

Parigi - Gilet gialli : oltre 200 fermati | Live : Monumenti e negozi chiusi, quasi 90mila poliziotti mobilitati in tutto il Paese: 8mila nella sola capitale per il timore di incidenti

Gilet gialli - scontri al corteo di Parigi : La polizia ha fermato a Parigi 481 persone, 211 delle quali sono trattenute in custodia. Lo rende noto il premier Edouard Philippe, facendo il primo punto della situazione al ministero...

Il quarto sabato dei Gilet gialli a Parigi : Finora non ci sono stati grossi problemi ma solo qualche scontro con la polizia sugli Champs-Élysées

Gilet gialli - Parigi e Bruxelles blindate per le manifestazioni : centinaia di fermi : Bruxelles e Parigi blindate per l'assalto dei Gilet gialli . Nella capitale francese chiusi Louvre, Tour Eiffel, teatri e negozi sugli Champs Elysées. Quasi 90mila gli agenti di polizia mobilitati in ...