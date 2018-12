Gilet gialli | fermate 278 persone a Parigi prima dell' avvio dei raduni

Gilet gialli : 177 controllati - 34 in stato fermo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Francia - i Gilet gialli danno 'l assalto finale' a Macron 121 fermati già prima dei cortei - timori per le violenze in piazza : PARIGI - La polizia francese ha fermato 121 persone a Parigi, a poche ore dall'inizio dei raduni in tutto il paese dei 'gilet gialli', che hanno promesso per oggi 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron. Si tratta, ha riferito una fonte giudiziaria, di manifestanti provenienti dall'area della capitale francese, trovati in possesso di maschere, fionde, e martelli. I 'gilet ...

Parigi si barrica per l'assalto dei 'Gilet gialli' : Parigi - Gilet gialli, 'atto IV': sono le parole che rimbalzano da giorni sui social network per preparare questo nuovo sabato di proteste, il quarto consecutivo, degli arrabbiati di Francia. Una ...

Gilet gialli - Parigi blindata per la manifestazione : Monumenti e negozi chiusi, quasi 90mila poliziotti mobilitati in tutto il Paese: 8mila nella sola capitale per il timore di incidenti

Francia - i Gilet gialli incontreranno il premier Edouard Philippe - : Alcuni rappresentanti dei gilet gialli stasera incontreranno il primo ministro francese Edouard Philippe. Lo riporta il canale televisivo BFMTV, citando uno dei coordinatori del movimento, Benjamin ...

L'attesa per i Gilet gialli e i litigi nel governo. Di cosa parlare stasera a cena : Al Censis tocca, per mestiere, guardarci, vedere cosa ci interessa e cosa ci fa arrabbiare, cosa ci mette in agitazione, cosa ci spaventa, in cosa speriamo. La descrizione dell'Italia e degli italiani è realistica, anche se sembra tratta più da ciò ci vede e si sente in Tv, sui giornali, sui social.

Midterm - #MeToo - Gilet gialli alla Scala? Attila ci parla dell'oggi? Per Chailly e Livermore sì. Ma Crivelli "non se n'è accorto" : Può un'opera lirica risvegliare gli animi e farci fare un tuffo nella memoria per riacquistare la nostra identità? A quanto pare sì, se si tratta di "Attila"di Giuseppe Verdi, il compositore che nelle sue opere, grandi o minori come questa, fece sempre una radiografia dettagliata e cinica della società del suo tempo, divenendo un critico terribile capace di mostrarne con una frase e più note i vizi e le poche ...

Chi sono i Gilet gialli e cosa vogliono (e ora un ex M5s apre la "succursale" italiana) : Tensioni in Francia e a Parigi in occasione del quarto sabato di proteste dei gilet gialli. Rinviate le partite della Liga1...

Parigi - chiudono Tour Eiffel e Louvre I Gilet gialli : «Temiamo morti» : Sabato, in un periodo cruciale per l'economia come quello pre-natalizio, la capitale sarà una sorta di città in stato d'assedio, con la Tour Eiffel chiusa, ma anche altri monumenti, musei e negozi, ...

Milano - i centri sociali alla prima della Scala. Lanci di vernice e ortaggi : “Gilet gialli? Guardiamo con ammirazione” : Alcune decine di militanti del centro sociale Il Cantiere hanno Lanciato vernice bianca e ortaggi contro gli agenti in tenuta antisommossa disposti davanti al palazzo che ospita la Società del Giardino in via San Paolo a Milano, dove è prevista la cena di gala dopo la prima del Teatro alla Scala. I contestatori hanno acceso un fumogeno, esposto uno striscione (contro Salvini, Macron, Trump e Bolsonaro) e urlato slogan contro esponenti del ...

Francia sotto assedio - 6 gare di Ligue 1 rinviate a causa dei ‘Gilet gialli’ : Ligue 1, sono ben sei le gare rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco la Francia Sono 6 in totale le partite di Ligue 1 in programma nel weekend rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’. Ieri la Federcalcio francese, Lfp, ha annunciato la sospensione anche di Nimes-Nantes che si sarebbe dovuta disputare domani facendo salire a 6 il numero di campionato rinviate. ...

Ligue 1 - rinviate sei partite : Caos “Gilet gialli” : La protesta che fa tremare la Francia non si ferma ed obbliga – giustamente – a fermare molte gare di campionatoDopo l’invito da parte della Polizia, è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Ligue 1 sul proprio sito ufficiale. Il campionato francese, dunque, rinvierà ben 6 partite per ragioni di sicurezza. La protesta dei “gilet gialli” continua per il rincaro sul prezzo del carburante, e onde ...