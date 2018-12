Gilet gialli a Parigi | manifestante in ginocchio davanti alla polizia

huffingtonpost

: ??'Quarto atto'. A Parigi è di nuovo battaglia tra forze dell'ordine e gilet gialli. 354 arresti. Il destino di Macr… - masechi : ??'Quarto atto'. A Parigi è di nuovo battaglia tra forze dell'ordine e gilet gialli. 354 arresti. Il destino di Macr… - MediasetTgcom24 : Gilet gialli, sondaggio: il 68% dei francesi appoggia il movimento #giletgialli - Corriere : Francia a ferro e fuoco, gli studenti si uniscono ai gilet Violenti scontri a Marsiglia -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Immobile, ine con le mani in testa, come gli studenti perquisiti dal liceo di Mantes-la-Jolie pochi giorni prima. Di fronte, un cordone di agenti che lo guardano e mantengono le distanze. Può essere considerata un simbolo della protesta la foto che ritrae questo, uno dei tantiche stanno sfilano acontro il governo. Il video che ritrae un centinaio di liceali costretti da stare fermi indi fronte a un muro ha suscitato polemica e indignazione in tutta la Francia. Dopo le prime dimostrazioni deiin tutta la Francia hanno iniziato a manifestare gli studenti che si oppongono ad alcune riforme pensate da Macron per la formazione e l'istruzione, tra queste il nuovo esame di maturità.VIDEO - Francia, ine con le mani in testa: gli studenti sotto il controllo della...