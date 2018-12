Gilet gialli | 55 feriti a Parigi | 3 poliziotti

Gilet gialli bloccano per ore la frontiera a Ventimiglia : Gilet gialli bloccano per ore la frontiera a Ventimiglia Circa 200 manifestanti hanno fermato tutti i mezzi in entrata e in uscita al confinte italo-francese, intonando Bella Ciao e l'Inno italiano. Sull’autostrada si è formata una coda di circa 6 km. Il blocco si è sciolto intorno alle 15 Parole chiave: ...

I Gilet gialli invadono Parigi - oltre 700 arresti : La manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a Parigi«Il movimento dei Gilet gialli ha cambiato dress code», ha detto lo specialista di movimenti sociali Jean-Francois Amadieu. Viso scoperto, mani nude, molta rabbia e pochissima violenza per il ...

Molotov e spranghe - fermati 720 Gilet gialli : tensione per le strade di Parigi : Lo slogan più gettonato è «Macron dimettiti» . Lo scandiscono a ritmo i 'gilet gialli' che stanno manifestando a Parigi e nel resto della Francia. In totale i manifestanti sarebbero 76mila. Molte le ...

Gilet gialli - scontri a Parigi e manifestanti al confine con l'Italia/ Video - Ventimiglia : camion bloccati - IlSussidiario.net : Gilet gialli, scontri a Parigi: manifestanti vogliono 'presa' dell'Eliseo. Video, i poliziotti lanciano lacrimogeni e sparano proiettili di gomma.

Francia - il programma anticrisi dei Gilet gialli : “Frexit” - aumento dei salari - stop a privatizzazioni e annullamento debito : Le prime sei proposte riguardano l’economia e il lavoro: dal tetto del 25% alla tassazione dei redditi all’annullamento del debito, passando per l’aumento del salario minimo e delle pensioni sociali e la costruzione di 5 milioni di case popolari. Poi 11 punti sotto la voce “politica”, anche se più di uno prevede interventi per salvaguardare i portafogli dei cittadini: uscita della Francia dalla Ue per riconquistare ...

Gilet gialli - SCONTRI A PARIGI : MANIFESTANTI VOGLIONO 'PRESA' ELISEO/ Video - proiettili di gomma su corteo - IlSussidiario.net : GILET GIALLI, SCONTRI a PARIGI: MANIFESTANTI VOGLIONO 'PRESA' dell'ELISEO. Video, i poliziotti lanciano lacrimogeni e sparano proiettili di gomma.

Parigi trema Gilet gialli sotto attacco di lacrimogeni e pallottole di gomma (VIDEO) : Francia, scontri per le vie di Parigi tra polizia e i Gilet gialli, si registrano lanci di lacrimogeni e pallottole di gomma E’ un sabato di alta tensione a Parigi. Nel «quarto atto» della protesta dei Gilet gialli, al grido di «Macron démission», i manifestanti venuti da tutta la Francia e dalle periferie, hanno iniziato di buon mattino a riunirsi sugli Champs Elysées, alla Madeleine, alla Bastiglia e in altre zone di Parigi con l’intenzione di ...

Gilet gialli : 30 feriti a Parigi : ANSA, - Parigi, 8 DIC - Trenta persone sono rimaste ferite a Parigi negli scontri fra polizia e manifestanti al quarto sabato di proteste dei Gilet gialli. Lo fa sapere la prefettura. Fra i 30 feriti, ...

Gilet gialli - tensione sugli Champs-Elysees : manifestante colpito da proiettile di gomma sparato dalla polizia : tensione e tafferugli sugli Champs-Elysees, dove la polizia ha respinto i Gilet gialli utilizzando lacrimogeni e flash-ball (mini lupare a pallettoni di gomma). Un giovane manifestante, come testimonia un video girato da Stéphanie Roy, si è avvicinato al cordone delle forze dell’ordine sollevando le braccia. Ma a distanza ravvicinata è stato colpito. L'articolo Gilet gialli, tensione sugli Champs-Elysees: manifestante colpito da proiettile ...

Molotov e spranghe - fermati 272 Gilet gialli : tensione per le strade di Parigi : Lo slogan più gettonato è «Macron dimettiti» . Lo scandiscono a ritmo i 'gilet gialli' che stanno manifestando a Parigi, sfilando per le strade di una città blindata. Molte le scritte sui gilet dei ...

Clima - in 2mila a marcia Parigi : anche alcuni Gilet gialli : Circa 2mila persone stanno partecipando alla marcia per il Clima organizzata per oggi a Parigi. Ai manifestanti si sono uniti anche alcuni gilet gialli, che stanno protestando nella capitale da alcune ore. Il ministro degli Interni, Christophe Castaner, aveva invitato lunedì a sospendere l’evento, dopo gli scontri del weekend sugli Champs-Elysees, ma gli organizzatori hanno deciso di non rinviarlo, accettando di cambiare il percorso, che ...

Manifestazione Gilet gialli - Parigi blindata e scontri | : Le forze dell'ordine hanno identificato più di 500 persone e per 272 è scattato il fermo preventivo: alcuni avevano materiale pericoloso come armi e molotov. Il movimento ha promesso che quello di ...