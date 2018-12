Pallone d'oro - Giallo sul voto : il giornalista delle Comore non esiste : Il Pallone d'oro di France Football vede i giornalisti come unici protagonisti della votazione, per l'Italia c'è Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, che devono stabilire il proprio podio personale:...

Manovra - è Giallo sull'assenza di Giovanni Tria al vertice finale sulla legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria non c'era al vertice di oggi tra Conte, Salvini e Di Maio dal quale sono usciti alcuni contenuti-chiave della legge di Bilancio come l'ecotassa e le pensioni d'oro. La sua ...

La terza manovra del governo Gialloverde e l'incendio sulla Salaria : Giusto per sapere che ora il cambiamento, il terzo in poche settimane, è confermato e quindi l'Italia, anziché ricevere letterine da Babbo Natale, ne manderà una a Bruxelles, con la nuova manovra. Seguite lo spread in calo e avrete la traccia giusta per sapere che i saldi saranno migliori di quelli

DIRETTA VITERBESE BISCEGLIE/ Risultato finale 4-0 - streaming video e tv : prima vittoria per i Gialloblu! - IlSussidiario.net : DIRETTA VITERBESE BISCEGLIE: info streaming video e tv della partita, recuperp del 4turno del girone C di Serie C.

Roma - Zeman torna sull’avventura in Giallorosso e attacca De Rossi : Sulla sponda giallorossa di Roma, Zdenek Zeman è visto come una sorta di essere mitologico non per i trofei vinti, dato che non ce ne sono, quanto per lo stile. Il boemo non è uno con troppi peli sulla lingua e continua a dimostrarlo. L’allenatore, infatti, è tornato a parlare dell’ultima esperienza alla guida della società di Pallotta senza mezzi termini, proprio come è sempre stato solito fare. Nel mirino De Rossi e i ...

DIRETTA/ Roma-Inter - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Keita punisce i Giallorossi! - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA Roma Inter streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A.

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull'azione dopo Keita va in gol - rabbia Giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non ...

Roma-Inter - grande gol di Under : i Giallorossi impattano sull’1-1 [VIDEO] : Roma-Inter, Under ha impattato sull’1-1 con un sinistro spettacolare che ha battuto Handanovic: partita molto bella all’Olimpico Roma-Inter, gran bella partita all’Olimpico, tra polemiche e super gol. Under ha risposto al gol di Keita, con un sinistro splendido che ha superato Handanovic, il quale è rimasto impassibile di fronte alla bomba del turco dalla distanza. Under ha effettuato la sua consueta azione dalla corsia ...

Tutto sul “Giallo” delle tessere del reddito di cittadinanza : Luigi Di Maio. (Photo by Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Il vicepremier Luigi Di Maio non ha mai “dato mandato di stampare le prime 5 o 6 milioni di tessere elettroniche” per erogare il reddito di cittadinanza, come invece aveva dichiarato alla trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli. La smentita, sorprendentemente, è arrivata dallo stesso Di Maio, che con una diretta Facebook ha posto fine a quello che ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : nessun Giallo sulle tessere - le stampa Poste : Non bastava il tormento dei lavoratori in nero nell'azienda del padre e i controlli per i manufatti abusivi nei terreni di famiglia: per Luigi Di Maio la trasferta a Bruxelles per incontrare la...