Giallo Pallone d' Oro | ha votato un giornalista che non esiste!

Pallone d'oro - Giallo sul voto : il giornalista delle Comore non esiste : Il Pallone d'oro di France Football vede i giornalisti come unici protagonisti della votazione, per l'Italia c'è Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, che devono stabilire il proprio podio personale:...

Giallo sul Pallone d'Oro di Modric : il giornalista delle Comore non esiste : Il voto c'è, il giornalista no. È Giallo sul Pallone d'Oro, il premio per il miglior calciatore organizzato da France Football e assegnato dalla stampa sportiva internazionale. A vincere, come è noto, ...

Giallo sul Pallone d'Oro : il giornalista delle Comore non esiste : Il voto c'è, il giornalista no. È Giallo sul Pallone d'Oro, il premio per il miglior calciatore organizzato da France Football e assegnato dalla stampa sportiva internazionale. A vincere, come è noto, ...