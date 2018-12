Gf Vip 3 | Francesco Monte - Giulia Salemi | parla Cecilia Capriotti | Non vedo

Giulia Salemi/ Countdown per rivedere Francesco Monte : messaggio per Benedetta e Stefano - Gf Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Salemi attende la finale del Grande fratello Vip 2018 e lancia un messaggio a Francesco Monte, Benedetta Mazza e Stefano Sala.

ELIA FONGARO E JANE ALEXANDER/ Francesco Mogol : 'Lei non riesce a vedere la realtà' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : ELIA FONGARO sta prendendo in giro JANE ALEXANDER? I sospetti di Francesco Mogol nell'ultima puntata di 'Ultime dalla casa'.

Francesco e Giulia Gf Vip - nessun futuro? La Capriotti (che conosce lui) parla chiaro : Gf Vip 2018, Francesco e Giulia: il futuro della coppia secondo Cecilia Capriotti In una delle ultime puntate di Ultime dalla casa Emanuela Gentilin ha intervistato la frizzante Cecilia Capriotti che non si è risparmiata su nessuno, neanche su Francesco e Giulia. Non si tratta di un’opinione come le altre, chiariamolo subito, perché Cecilia ha […] L'articolo Francesco e Giulia Gf Vip, nessun futuro? La Capriotti (che conosce lui) ...

Grande Fratello Vip - urla fuori dalla Casa. Francesco Monte avverte tutti : concorrenti in agitazione : urla nella notte fuori alla casa del Grande Fratello Vip. E sarebbe stato Francesco Monte ad avvertire tutti. Il contenuto dei messaggi provenienti dall’esterno avrebbe spiazzato i concorrenti. E tra chi gongola e chi è sempre più confuso, gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono ormai in preda all’agitazione, a pochi giorni dalla finale e dal ritorno alla realtà. Ma andiamo con ordine. Come riporta Gossip e Tv, le ...

Francesco Monte parla di Teresanna Pugliese al GF Vip : “Troppo diversi” : GF Vip: Francesco Monte ricorda la sua storia con Teresanna Pugliese Prima della televisione, del successo avuto partecipando a Uomini e Donne e tutto quello che è arrivato dopo, Francesco Monte era un ragazzo normale come tanti, alle prese con la facoltà di Economia e diversi lavori per mantenersi. Raccontando il suo passato e chiacchierando con gli altri suoi coinquilini del GF Vip, Francesco Monte ha parlato della sua storia con Teresanna ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi parla di Francesco Monte e prende le distanze dalla madre. Leggi le sue parole : La showgirl, fresca di eliminazione dal reality, parla anche del flirt con Francesco Monte “Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa. La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue... L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi parla di Francesco Monte e prende le distanze dalla madre. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi pensierosa nella notte - dopo il Gf Vip la rivelazione su Francesco : Giulia e Francesco dopo il Gf Vip 2018, lei pensierosa non riesce a dormire dopo la fine del Gf Vip 2018 si è comunque continuato a parlare di lei, la concorrente power di quest’edizione, Giulia Salemi, che su Instagram non perde occasione di parlare del suo Francesco Monte. Entrambi hanno vissuto una storia d’amore tra […] L'articolo Giulia Salemi pensierosa nella notte, dopo il Gf Vip la rivelazione su Francesco proviene da ...

Francesco Monte resta nudo : lato B in mostra al GF Vip : Francesco Monte ha concesso un fuori programma al GFVip che ha mandato in visibilio le sue numerosissime fan. Il finalista del Grande Fratello, ieri sera, era sul letto quando si è sfilato i ...

Grande Fratello Vip - urla fuori dalla Casa. Francesco Monte avverte tutti : concorrenti in agitazione : urla nella notte fuori alla casa del Grande Fratello Vip . E sarebbe stato Francesco Monte ad avvertire tutti. Il contenuto dei messaggi provenienti dall'esterno avrebbe spiazzato i concorrenti. E tra ...

Francesco Monte preso in giro da Walter Nudo al Grande Fratello Vip : Walter Nudo imita Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 3, il clima nella casa più spiata d’Italia è decisamente disteso. I concorrenti sono però costantemente messi alla prova dal reality con giochi divertenti in grado di intrattenere il pubblico a casa e rendere più pepati gli ultimi giorni nel programma di Canale5. Ieri sera i finalisti del reality si sono cimentati nel gioco delle ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte resta senza mutande : Incidente piccante per Francesco Monte all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Alcune ore fa, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne, è rimasto senza mutande. L'episodio è avvenuto quando il giovane pugliese si stava togliendo il pantaloncino. La scena è durata pochi istanti, con Monte che è intervenuto prontamente per rimettersi in ordine coprendo così il suo lato b, puntualmente inquadrato dalle telecamere. Pochi istanti, ma ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte - ignaro di essere ripreso - si abbassa i pantaloni : Francesco Monte, uno tra i finalisti di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, si è reso protagonista di una gaffe. Il bel modello tarantino, ignaro di essere ripreso dalle telecamere, si è abbassato i pantaloni mostrando completamente come mamma lo ha fatto. Il Gf Vip riprende Francesco Monte senza pantaloni Francesco Monte, nonostante l'uscita di Giulia Salemi nel corso della precedente puntata del reality show, si sta godendo alla ...

STEFANO SALA / Urla nella notte contro Dasha : Francesco Monte chiarisce che... - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : STEFANO SALA è stato raggiunto nella notte da alcune Urla contro Dasha e a favore di Benedetta Mazza: le ultime news del Grande Fratello Vip

Francesco Monte mostra il lato B al Grande Fratello Vip (video). : Ieri notte Francesco Monte è stato protagonista di un incidente a tinte hot mentre si spogliava. Sdraiato sul letto per potersi cambiare, mentre toglieva il pantaloncino, per sbaglio ha tirato anche un po' giù le mutande nere, mostrando così all'occhio attento del Grande Fratello Vip il proprio lato B. Il video incriminato è subito rimbalzato sui social. ...Continua a leggere