Gerry Scotti | il ritorno del Milionario convince con buoni ascolti

Gerry Scotti : boom di ascolti per Chi Vuol Essere Milionario e The Wall - : Da segnalare, inoltre, che per Chi Vuol Essere Milionario non è stata una serata particolarmente facile, visto che su Sky Sport è strato trasmesso il derby Juventus Inter, il cosiddetto ''derby d'...

Dati auditel - il trionfo monumentale di Gerry Scotti : lo share clamoroso di Chi vuol essere milionario : Il ritorno di Chi vuol essere milionario segna anche il trionfo di Gerry Scotti nella sfida degli ascolti. Il quiz show di Canale 5 porta a casa il 19,4% di share, pari a 3.984.000 spettatori. Un ...

Gerry Scotti : boom di ascolti per Chi Vuol Essere Milionario e The Wall : Chi Vuol Essere Milionario: gli ascolti premiano Gerry Scotti Chi Vuol Essere Milionario ha fatto il boom di ascolti. A venti anni dalla prima messa in onda, Gerry Scotti è tornato in prima serata su Canale 5 con uno dei quiz più famosi e longevi della televisione con quattro puntate celebrative. Il conduttore ha presentato 1592 puntate in dodici edizioni, un record imbattuto dagli altri Paesi in il programma va in onda. La puntata di venerdì 7 ...

Chi vuol essere milionario - la prima concorrente irrita Gerry Scotti : 'Bevi e smetti di dirmi cattiverie' : Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti è tornato su Canale 5 a distanza di 20 anni dalla prima puntata del fortunato quiz show. E l'esordio con la primissima concorrente è già entrato negli ...

#Chivuolesseremilionario – Puntata del 07/12/2018 – Il ritorno del quiz condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. : È la tua risposta definitiva? La accendiamo?. Per undici anni e 1.679 puntate questa domanda ha scandito le prime serate e i preserali di Canale 5. E questa sera, per quattro appuntamenti celebrativi, torna il quiz dei quiz: Chi vuol essere milionario?. Alla guida il conduttore che, nel mondo, ha presentato questo programma per più anni, entrando anche nel Guinness World Records: Gerry Scotti. CHI VUOL ESSERE MILIONARIO? | La ...

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti sfida la storia : torna dopo 7 anni - la spiazzante novità nel quiz : Su Canale 5 Gerry Scotti torna con Chi vuol essere milionario e lo fa riscrivendo la storia dello storico quiz. A 20 anni dalla nascita del forma originale, il programma torna in prima serata da ...

Gerry Scotti torna con 'Chi vuol essere milionario' : la tv del 7 dicembre : Sarà uno special di sole quattro puntate… ma potrebbe essere in un vero e proprio test in vista di un possibile approdo nel 2019? Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 l'appuntamento è ...

«Chi vuol essere milionario?» : 10 curiosità sul quiz di Gerry Scotti - : con 50 mila euro! Nel mondo sono nate più o meno 160 le versioni di «Chi vuol essere milionario?» , più di 20 sono ancora in onda, , ma non tutte offrivano come massimo premio il , corrispettivo, di ...

Quiz televisivi - addio ai gettoni d'oro. Gerry Scotti : "Finisce una farsa" : Cambia l'era dei Quiz televisivi: dal 1° gennaio 2019 i concorrenti vincitori potranno essere premiati con denaro contante e non più con i famosi gettoni d'oro. La tanto discussa pratica delle ...

Vinse un milione di euro al quiz di Gerry Scotti e oggi è senza lavoro : Michela De Paoli, una brava e fortunata concorrente del quiz Chi vuol essere milionario condotto da Gerry Scotti, ha visto la sua vincita di un milione di euro svanire nel nulla. La De Paoli ha partecipato al programma nel 2011 ma, dopo sette anni, la sua vita è cambiata in peggio, essendosi ritrovata senza lavoro e senza soldi. Investimenti non andati a buon fine La donna ha investito il denaro della vincita in una gelateria, gestita insieme al ...

Flavio Insinna e Gerry Scotti - cambia la storia : 'Da gennaio 2019...' - epocale ribaltone per la tv italiana : 'Anno nuovo, vita nuova'. Il famoso detto non colpisce solo le persone ma anche i telequiz. Come rivela Davidemaggio.it , dal 1 gennaio 2019 i quiz televisivi subiranno una grande e importante ...

L'Eredità contro The Wall - adesso si fa dura : ascolti - clamoroso confronto tra Flavio Insinna e Gerry Scotti : Si accende la sfida tra L'Eredità e The Wall . Il sito specializzato Davidemaggio.it ha reso noti i dati di ascolto di lunedì 3 dicembre e il testa a testa tra Flavio Insinna e Gerry Scotti risulta ...

Tu si que vales - sconcerto per Virginia De Lutti : fatta fuori all'improvviso. Gerry Scotti : 'Per legge...' : fuoriprogramma 'fuorilegge' a Tu si que vales . La giovanissima Virginia De Lutti , una delle protagonista della puntata di sabato 1 dicembre, dopo mezzanotte 'sparisce' letteralmente. Al suo posto, ...