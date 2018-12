Gela | l’ex Reggina Karel Zeman si dimette | ecco il motivo

calcioweb.eu

: #Gela, l'ex Reggina #KarelZeman si dimette: ecco il motivo - CalcioWeb : #Gela, l'ex Reggina #KarelZeman si dimette: ecco il motivo - BriBri36046467 : RT @tusciaweb: Minniti medita il ritiro e Renzi lo gela: “Non mi occupo del congresso Pd”. L'ex ministro, in corsa per la segreteria nazion… - tusciaweb : Minniti medita il ritiro e Renzi lo gela: “Non mi occupo del congresso Pd”. L'ex ministro, in corsa per la segreter… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) “Comunico ufficialmente, da parte mia e del mio staff tecnico, il disimpegno dal ruolo di allenatore dell’ S.S.D. Città di. Un impegno che avevo assunto dopo esser stato rassicurato sulle mie tre priorità: – apertura dello stadio al pubblico, il cui rinomato calore costituiva la principale motivazione per cui, a malincuore, avevo accettato di abbandonare le categorie professionistiche; apertura mai avvenuta, con l’aggravante di non aver mai ottenuto ascolto nonostante le suppliche di staff e squadra di poter giocare, seppur in campo neutro, davanti alla nostra gente. – ambizione di primeggiare, venuta meno dal momento in cui mi è stato comunicato di volersi ridimensionare nonostante la squadra abbia dimostrato di meritare quasi ogni domenica soltanto applausi ed, aggiungo, certamente alcuni punti in più di quelli sfortunatamente raccolti. – richiesta di condizioni di lavoro ...