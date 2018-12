Gattuso LIVE | ' Mazzarri preparato | giochiamo con Cutrone e Higuain'

Milan-Parma - la conferenza di Gennaro Gattuso in diretta LIVE : LIVE 14:21 1 dic Gattuso ancora impegnato a trovare le soluzioni giuste per far fronte all'emergenza dettata da infortuni e squalifiche. Possibile la stessa difesa a tre vista contro la Lazio, Higuain ...

Milan-Dudelange - Gattuso : conferenza stampa LIVE : MILAN DUDELANGE Gattuso- Tutto pronto per il match di domani pomeriggio tra Milan e Dudelange. Rossoneri obbligati alla vittoria per tenere vivo l’obiettivo qualificazione e per tentare la scalata al primo posto, primo posto occupato attualmente dal Betis. Gattuso, apparso piuttosto nervoso nel post partita contro la Lazio, parlerà in conferenza stampa per annunciare e […] L'articolo Milan-Dudelange, Gattuso: conferenza stampa LIVE ...

Betis Siviglia Milan - Gennaro Gattuso e Pepe Reina in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:12 7 nov Sulla situazione infortuni Higuain sta lavorando a parte, Calabria sta iniziando ad allenarsi in gruppo, Bonaventura ha ancora dolore, Biglia e Calhanoglu non li avremo ancora per ...

Udinese-Milan diretta live 0-0 : infortunio Higuain - tegola Gattuso! [FOTO e VIDEO] : 1/22 Spada/LaPresse ...

Udinese-Milan diretta live 0-0 : infortunio Higuain - tegola Gattuso! : Udinese-Milan diretta live – Continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Udinese e Milan, due squadre pronte a regalare spettacolo. In particolar modo la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento positivo, i rossoneri si sono riaffacciati alla zona Champions League ed adesso vogliono confermarsi. La stagione dei bianconeri non può essere considerata fino al momento ...

Milan Sampdoria - Gattuso LIVE : 'Non siamo morti. Voglio vedere 23 leoni' : Se ne sta parlando troppo di questa storia, sembro l'unico allenatore al mondo che è in bilico. Fa parte del gioco, io devo fare risultati e i ragazzi giocare bene. Il problema non deve essere io ...

Inter-Milan - la conferenza di Gattuso LIVE : Occhi puntati su San Siro, Milano si ferma: c'è il derby . L'Inter per continuare il suo momento positivo, il Milan per dare una svolta alla stagione: 15 gol fatti, 12 punti e Higuain in stato di ...

Milan-Chievo - la conferenza stampa di Gattuso LIVE : LIVE 14:38 6 ott Cosa ti aspetti dai tifosi domani? "Tranne in coppa, probabilmente a causa dell'orario, non ci possiamo lamentare dei tifosi, l'entusiasmo c'è sepre stato. Domani ci sarà entusiasmo, ...

Milan-Olympiacos - la conferenza di Gattuso in DIRETTA LIVE : LIVE 14:17 3 ott Ibra torna al Milan? Quanto di verità o quanto di Fantamercato? Rino Gattuso non smentisce l'ipotesi a Sky Sport 24 nell'intervista che anticipa la conferenza stampa in vista del match di Europa League contro l'Olympiakos. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera , l'attuale dirigenza del Milan ...