Gardaland Magic Winter – Bobo Vieri primo ospite al Gardaland Magic Hotel!

Gardaland Magic Winter – Bobo Vieri ospite d’eccezione per la grande inaugurazione : Sabato 8 dicembre Christian Vieri ospite d’eccezione per la grande inaugurazione di Gardaland Magic Winter, il Magico Villaggio di Babbo Natale sarà la fantastica novità di questa edizione Manca ormai poco alla festività dell’Immacolata che, come ormai da tradizione, darà il via all’accensione delle Magiche luci di Gardaland Magic Winter. ospite d’eccezione per la giornata inaugurale dell’evento sarà il neo-papà Christian Vieri – ...

Gardaland Halloween Party – Tutto pronto per l’ultimo weekend di Magic Halloween : Gardaland Halloween Party del 31 ottobre apre l’ultimo weekend di Magic Halloween animazione e dj set by RTL 102.5 fino alle 24 special guest Tommy Vee e Luca Onestini E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per l’evento più tenebroso dell’anno, la notte di Halloween del 31 ottobre, quando in Tutto il mondo si festeggerà la mostruosa ricorrenza a suon di “dolcetto o scherzetto”. A Gardaland la notte delle streghe darà inizio all’ultimo e ...

Video 3D e immagini esclusive - ecco lo spettacolare Gardaland Magic Hotel : Il mondo del viaggio sta cambiando Come emerge dai nuovi scenari di consumo - che si stanno discutendo in questi giorni al TTG Travel Experience di Rimini - il mondo del viaggio sta cambiando grazie ...

Gardaland Magic Hotel interpreta il nuovo trend del turismo Fun&Magic [VIDEO 3D] : Con un video 3D e immagini esclusive, è stato svelato il Gardaland Magic Hotel. Il terzo Hotel di Gardaland Resort che interpreta il nuovo trend “Fun & Magic” nel turismo Con un accattivante video 3D e immagini esclusive, Gardaland Resort svela l’architettura del nuovo Gardaland Magic Hotel che sarà inaugurato a fine maggio 2019 con un investimento di 20 milioni di euro. Le immagini mostrano le caratteristiche architettoniche della ...

Federica Nargi a Gardaland con la piccola Sofia per il Magic Halloween [GALLERY] : Federica Nargi, insieme alla piccola Sofia, ha dato oggi il via a Gardaland Magic Halloween. La showgirl e mamma social ha animato una “caccia allo zombie” trasmessa in diretta sui social. I visitatori del Parco non hanno perso occasione per scattare tanti “family selfie” con lei E’ iniziata oggi, sabato 6 ottobre, la diciassettesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento più “spaventosamente divertente” dell’autunno, durante il ...

