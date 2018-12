Gabriella Pession a Verissimo | le parole su Lino Guanciale

Gabriella Pession : «Chiamami scorpione» : Gabriella Pession ritratta da Giovanni Gastel Questa intervista è tratta dal numero 46 di Vanity Fair in edicola fino al 14 novembre 2018 Gabriella Pession oggi è vestita come una black block, come una Lisbeth Salander, una lanciatrice di molotov in un graffito di Banksy: «Trova? Pensi che lo faccio dire a Tamara de Lempicka nel monologo che ho girato per Sky Arte, in onda a primavera: “Lancio mode come si lancia una bomba”». Felpa nera col ...