Freccette | Mondiali 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo | Finale il 1°

(Di sabato 8 dicembre 2018) Lo spettacolo dei darts sta per tornare, il Mondiale 2019 diè ormai alle porte, tutto è pronto all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) per il grande show di questo sport così amato in terra anglosassone e praticato in ogni angolo del Pianeta.I turni preliminari incominceranno il 13 dicembre, ladella rassegna iridata si svolgerà come da tradizione a Capodanno: martedì 1° gennaio conosceremo chi sarà il Campione del Mondo che potrà godersi anche un ricco assegno di 500mila sterline (quest’anno infatti il montepremi è salito addirittura a 2,5 milioni di sterline). L’inglese Rob Gross difenderà il titolo conquistato lo scorso anno contro la leggenda Phil Taylor che si è ritirato dopo aver scritto pagine leggendarie di questo sport (14 titoli iridati). L’ex elettricista andrà a caccia del bis ma gli avversari saranno particolarmente ...