Frasi omofobe | Hart non condurrà Oscar

Oscar 2019 - Kevin Hart non condurrà la cerimonia : l’attore si ritira dopo le polemiche per le sue Frasi omofobe : Neanche quarantott’ore dopo esser stato annunciato come presentatore della 91esima edizione degli Oscar, l’attore Kevin Hart ha annunciato via social la sua rinuncia all’incarico. Motivo: la polemica esplosa per alcuni suoi vecchi tweet di carattere omofobo. “Non voglio essere una distrazione – dichiara il comico americano – in una serata che deve essere celebrata da così tanti artisti incredibilmente ...