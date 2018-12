Francia | il sabato violento dei gilet gialli Il governo ' Ora dialogo'

Francia - dopo i gilet gialli - gli studenti : scontri a Marsiglia e a Nizza. Parigi si prepara al sabato nero : Francia sull'orlo di una vera insurrezione. Non è bastata la retromarcia di Macron e del governo Philippe sull'aumento dei carburanti: l'onda di protesta non accenna a fermarsi a dimostrazione che c'è ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : tutti i risultati di sabato 24 novembre. Vittorie sofferte per Galles ed Inghilterra - perde la Francia : Nella giornata della disastrosa prestazione dell’Italia allo Stadio Olimpico al cospetto degli All Blacks scatenati, sono andati in scena davvero tantissimi Test Match in quest’ultima tornata di grande Rugby a novembre. Ci si attendeva spettacolo a Twickenham e così è stato tra Inghilterra ed Australia: il XV della Rosa ha sfruttato la crisi nera dei Wallabies (che sabato scorso hanno sofferto anche a Padova con l’Italia) per ...