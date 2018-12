Francia | i gilet gialli danno ' l assalto finale' al governo di Macron decine di fermati

Francia - i gilet gialli danno 'l assalto finale' a Macron 121 fermati già prima dei cortei - timori per le violenze in piazza : PARIGI - La polizia francese ha fermato 121 persone a Parigi, a poche ore dall'inizio dei raduni in tutto il paese dei 'gilet gialli', che hanno promesso per oggi 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron. Si tratta, ha riferito una fonte giudiziaria, di manifestanti provenienti dall'area della capitale francese, trovati in possesso di maschere, fionde, e martelli. I 'gilet ...

Francia - i gilet gialli incontreranno il premier Edouard Philippe - : Alcuni rappresentanti dei gilet gialli stasera incontreranno il primo ministro francese Edouard Philippe. Lo riporta il canale televisivo BFMTV, citando uno dei coordinatori del movimento, Benjamin ...

Francia sotto assedio - 6 gare di Ligue 1 rinviate a causa dei ‘gilet gialli’ : Ligue 1, sono ben sei le gare rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco la Francia Sono 6 in totale le partite di Ligue 1 in programma nel weekend rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’. Ieri la Federcalcio francese, Lfp, ha annunciato la sospensione anche di Nimes-Nantes che si sarebbe dovuta disputare domani facendo salire a 6 il numero di campionato rinviate. ...

Gilet Gialli - tla Francia si infiamma : Eliseo teme un golpe : In Francia continua ad aumentare la tensione per via della protesta dei Gilet Gialli. Nelle ultime ore le notizie si fanno sempre più preoccupanti. Si temono nuovi disordini per la manifestazione prevista per domani. 100 studenti fatti inginocchiare dalla polizia Lo scontro tra autorità e cittadini si fa sempre più aspro. Poche ore fa, all'uscita del Liceo 'Saint-Exupéry di Mantes-la-Jolie', in seguito agli scontri la polizia ha fermato un ...

Francia - i gilet gialli moderati : "Temiamo morti - non scendete in piazza" : La manifestazione dell'8 dicembre si avvicina e in Francia la tensione continua a salire. Dopo gli avvertimenti della ministra per la Coesione del Territorio a non uscire di casa l'8 dicembre arriva il monito dell'ala moderata dei gilet gialli: "Temiamo che ci saranno dei morti e dei feriti. Ci chiediamo quanti morti e feriti ci vorranno prima che Emmanuel Macron ascolti la collera del popolo", ha detto Benjamin Cauchy, uno dei portavoce ...

I gilet gialli paralizzano la Francia : rinviate sei gare della Ligue 1 : L'allerta per le manifestazioni dei gilet gialli è altissima in Francia: la Ligue 1 ha deciso così di rinviare ben sei partite della giornata di campionato. L'articolo I gilet gialli paralizzano la Francia: rinviate sei gare della Ligue 1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Francia - gli studenti con i gilet gialli : scontri a Marsiglia e a Nizza. L'Eliseo : «Tentano un colpo di Stato»? : Francia sull'orlo di una vera insurrezione. In una escalation di tensione che sta dilagando in Francia per la protesta dei gilet gialli, una fonte delL'Eliseo, citata da Le Figaro, ha parlato...

Francia - dopo i gilet gialli - gli studenti : scontri a Marsiglia e a Nizza. Parigi si prepara al sabato nero : Francia sull'orlo di una vera insurrezione. Non è bastata la retromarcia di Macron e del governo Philippe sull'aumento dei carburanti: l'onda di protesta non accenna a fermarsi a dimostrazione che c'è ...

La Francia adesso ha paura - i Gilet Gialli adesso vogliono entrare dentro l’Eliseo : Francia, il governo francese adesso teme i Gilet Gialli, i manifestanti hanno dimostrato di non aver paura di nulla e probabilmente adesso vogliono entrare dentro l’Eliseo (ANSA) – PARIGI, 6 DIC – “Ci sono motivi di temere grandi violenze” sabato a Parigi: è quanto affermano fonti dell’Eliseo citate dai media francesi, mentre si moltiplicano gli appelli dei Gilet Gialli a manifestare nella capitale e in tutta ...

Gilet gialli in Francia - Macron annulla l’aumento delle tasse sul carburante per tutto il 2019 : L'Eliseo ha annunciato che l'aumento delle tasse sul carburante è annullato per tutto l'anno 2019. Il presidente Emmanuel Macron spera di evitare così il quarto sabato di proteste e scontri dei Gilet gialli. Precedentemente il primo ministro francese Edouard Philippe aveva annunciato una sospensione per sei mesi.Continua a leggere

Francia - i gilet gialli stanno smascherando Macron e il suo neoliberismo : Mentre il “dibattito politico” nostrano si avvita demenzialmente sulle malefatte parallele e contrapposte dei papà di Renzi e Di Maio, i francesi scendono in piazza in modo massiccio e convinto per dire no alle politiche del governo Macron. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’aumento del costo del carburante deciso da tale governo, ma è bene che nessuno si faccia ingannare dalla foglia di fico ambientalista con ...