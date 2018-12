Fondo | Buon 17° posto per Elisa Brocard nella 15 km a tecnica libera

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Bolshunov domina la 15 km tc - buon 15° De Fabiani - 4 azzurri a punti : C’è di nuovo il marchio della Russia sulla prima 15 km a tecnica classica maschile di questa Coppa del Mondo: Alexander Bolshunov, dopo aver vinto (con la pesante complicità di Klaebo) la gara sprint di ieri, raddoppia e fa suo anche questo successo col tempo di 36’17″8. Per lui, che deve compiere 22 anni il prossimo 31 dicembre, è come se non si fosse mai interrotto il periodo di vittorie cominciato con le finali di marzo a ...